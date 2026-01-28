Chính phủ Hàn Quốc ấn định mức tăng 3.342 chỉ tiêu tuyển sinh trường y

Photo : YONHAP News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 10/2 thông báo Ủy ban thẩm định chính sách y tế đã thông qua phương án tăng tổng cộng 3.342 chỉ tiêu đào tạo bác sĩ trong vòng 5 năm tới. Chỉ tiêu tăng sẽ được phân bổ cho 32 đại học y nằm ngoài khu vực Seoul. Cụ thể, năm 2027 sẽ tăng 490 chỉ tiêu, và từ năm 2028 sẽ tăng dần thêm 613 chỉ tiêu mỗi năm trong suốt 4 năm. Tổng quy mô tăng sẽ bao gồm cả 400 chỉ tiêu từ các trường y công lập và trường y khu vực dự kiến thành lập mới. Theo đó, số lượng sinh viên y khoa được tuyển chọn trong năm tới sẽ tăng từ 3.058 người lên 3.548 người.Trước đó, Ủy ban thẩm định chính sách y tế đã tổ chức 7 phiên họp để thảo luận về quy mô tăng chỉ tiêu tuyển sinh, dựa trên báo cáo kết quả dự báo từ Ủy ban ước tính cung cầu nhân lực bác sĩ.Sau khi xem xét nhiều mô hình dự báo, các thành viên ủy ban kết luận rằng đến năm 2037, Hàn Quốc sẽ thiếu hụt khoảng 4.700 bác sĩ. Tuy nhiên, Chính phủ quyết định chỉ tăng chỉ tiêu tương đương 75% số lượng bác sĩ còn thiếu này. Bộ Y tế giải thích quyết định này đã cân nhắc đến các điều kiện giáo dục hiện tại, như việc sinh viên nhập học khóa 2024 và 2025 phải học cùng nhau do hệ quả của cuộc khủng hoảng y tế trước đó. Song song với việc nâng chỉ tiêu, Chính phủ sẽ hỗ trợ cải thiện phòng học và phòng thực hành nhằm mở rộng cơ sở hạ tầng giáo dục tại các trường y quốc gia, đồng thời lập kế hoạch bồi dưỡng tổng thể các bệnh viện đại học quốc gia. Toàn bộ số chỉ tiêu tăng thêm lần này sẽ được tuyển chọn theo diện "bác sĩ địa phương" nhằm lấp đầy khoảng trống y tế thiết yếu tại các vùng miền.Về phương án trên, các tổ chức bệnh nhân đã bày tỏ lấy làm tiếc và cho rằng Chính phủ thực tế đang phải "dè chừng" giới bác sĩ. Ngược lại, giới y khoa vẫn phản đối và cho rằng quy mô tăng thêm này là quá mức. Hiệp hội Y học Hàn Quốc (KMA) đã ra tuyên bố bày tỏ lo ngại và lấy làm tiếc sâu sắc trước quyết định của Chính phủ mà họ cho là chỉ "sa lầy vào các con số". Hiệp hội này yêu cầu Chính phủ khảo sát thực tế về điều kiện giáo dục tại các trường y để tính toán con số tuyển sinh thực tế; đề nghị thành lập một cơ quan tham vấn để thảo luận về các vấn đề giáo dục y khoa.Tuy nhiên, phần lớn ý kiến nhận định rằng vì Chính phủ đã đưa ra một phương án thỏa hiệp nên khả năng các bác sĩ tiến hành hành động tập thể (đình công) quy mô lớn như cuộc khủng hoảng y tế trước đây là không cao.