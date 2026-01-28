Trượt băng tốc độ vòng ngắn Hàn Quốc lỡ hẹn huy chương Olympic ở nội dung tiếp sức hỗn hợp

Photo : YONHAP News

Dù nhận được kỳ vọng lớn ở kỳ Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026 nhưng đội tuyển trượt băng tốc độ Hàn Quốc đã lỡ hẹn với huy chương ở nội dung tiếp sức hỗn hợp đầu tiên do một vụ va chạm.Tại vòng bán kết nội dung tiếp sức hỗn hợp 2.000m diễn ra tại Nhà thi đấu trượt băng Milano, đội tuyển Hàn Quốc đã bị vấp ngã sau cú va chạm với một vận động viên Mỹ, chỉ cán đích thứ ba và phải xuống thi đấu tại nhóm "Final B". Kết quả chung cuộc, Hàn Quốc đứng thứ 6 và tiếp tục thất bại trong việc giành huy chương ở nội dung này.Trong khi đó, vào cùng ngày ở bài thi ngắn đơn nam môn trượt băng nghệ thuật, vận động viên Cha Jun-hwan giành được 50,08 điểm kỹ thuật (TES) và 42,64 điểm trình diễn (PCS). Với tổng điểm 92,72, anh xếp thứ 6 và giành quyền vào vòng thi tự do (Free skating), nơi 24 vận động viên xuất sắc nhất sẽ cùng tranh tài. Đây là điểm số cao nhất trong nội dung bài thi ngắn của cá nhân Cha Jun-hwan ở mùa giải này. Trên nền nhạc "Rain in your black eyes", Cha Jun-hwan đã trình diễn một bài thi hoàn hảo không mắc một lỗi nào, thành công với cú nhảy 4 vòng Salchow trên không (Quadruple salchow) độ khó cao.Từng xếp thứ 15 tại Olympic PyeongChang 2018 và thứ 5 tại Olympic Bắc Kinh 2022, Cha Jun-hwan đang hướng tới mục tiêu giành tấm huy chương Olympic đầu tiên trong lịch sử trượt băng nghệ thuật nam Hàn Quốc thông qua Thế vận hội lần này. Vòng thi tự do để quyết định tấm huy chương sẽ diễn ra vào ngày 14/2 (giờ địa phương).