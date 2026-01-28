Phái đoàn liên ngành của Mỹ dự kiến thăm Hàn Quốc cuối tháng 2

Photo : YONHAP News

Phái đoàn của Mỹ đang xúc tiến thăm Hàn Quốc vào cuối tháng này để thảo luận về việc thực thi biên bản tóm lược chung kết quả Hội nghị thượng đỉnh song phương. Dự kiến đây sẽ là một phái đoàn liên ngành, bao quát nhiều lĩnh vực an ninh như tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, hợp tác năng lượng nguyên tử và hợp tác đóng tàu.Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 10/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Il cho biết chuyến thăm này đang được thúc đẩy vào cuối tháng 2 hoặc khoảng đầu đến giữa tháng 3, dự kiến có sự tham gia của các cơ quan chủ chốt như Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), Bộ Ngoại giao, Bộ Năng lượng và Bộ Chiến tranh của Mỹ.Phía Hàn Quốc cũng đã lập ra các Nhóm chuyên trách theo từng lĩnh vực, trong đó Nhóm chuyên trách về tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân do Bộ Quốc phòng dẫn đầu, Nhóm chuyên trách về hợp tác năng lượng nguyên tử do Bộ Ngoại giao chủ trì.Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa quyết định về cách thức thảo luận các vấn đề nêu trên. Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết hai bên có thể thảo luận tất cả các vấn đề tại một cuộc họp chung, hoặc chia thành các phiên thảo luận riêng lẻ. Riêng Bộ Năng lượng Mỹ phụ trách cả mảng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lẫn làm giàu uranium và tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Do đó, cả hai vấn đề đều có thể được thảo luận song song.Quan chức này cũng cho biết thêm phía Washington đã nhiều lần khẳng định sẽ chuẩn bị để chuyến thăm lần này mang lại những cuộc thảo luận thực chất. Vì vậy, đây sẽ không chỉ là một cuộc gặp xã giao thông thường, mà dự kiến sẽ đi sâu vào các nội dung cụ thể. Mỹ cho biết đang nỗ lực để có thể sang thăm Hàn Quốc trong tháng 2 này.Tuy nhiên, có ý kiến nhận định rằng các vấn đề thuế quan, thương mại nổi cộm hiện nay, trong đó có tình hình thông qua dự thảo Luật đặc biệt về quản lý đầu tư chiến lược Hàn-Mỹ, sẽ có thể ảnh hưởng đến chuyến thăm của phái đoàn quan chức Mỹ.Một quan chức Bộ Ngoại giao nhận định nếu những nỗ lực của Seoul ở lĩnh vực thuế quan và thương mại được truyền đạt tới phía Mỹ, hình thành bầu không khí tích cực, giải quyết được vấn đề thì điều đó cũng sẽ mang lại tác động tốt cho các cuộc thảo luận về lĩnh vực an ninh.