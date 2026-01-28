Hàn Quốc giảm một bậc về mức độ minh bạch quốc gia năm 2025

Photo : KBS News

Ủy ban vì quyền lợi người dân của Hàn Quốc cho biết theo kết quả khảo sát "Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) năm 2025" được Tổ chức minh bạch quốc tế (TI) công bố vào ngày 10/2, Hàn Quốc đạt 63 trên thang điểm 100, xếp thứ 31 trong tổng số 182 quốc gia.Ủy ban phân tích những biến động tình hình chính trị tại Hàn Quốc cuối năm 2024, điển hình là vụ ban bố thiết quân luật, đã được phản ánh vào kết quả đánh giá lần này. Bên cạnh đó, sự sụt giảm trong các chỉ số khảo sát đối với giới doanh nhân do những bất ổn kinh tế trong nửa đầu năm ngoái cũng được coi là một nguyên nhân chính.Trong số các quốc gia được đánh giá, Đan Mạch có chỉ số cảm nhận tham nhũng cao nhất với 89 điểm, tiếp theo là Phần Lan (88 điểm) và Singapore (84 điểm). Tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, sau Singapore và New Zealand, các quốc gia và vùng lãnh thổ như Australia, Hong Kong (76 điểm), Nhật Bản, Bhutan (71 điểm) và Đài Loan (68 điểm), đều có mức đánh giá cao hơn Hàn Quốc.Ủy ban vì quyền lợi người dân có kế hoạch tái thiết lập hệ thống phòng chống tham nhũng, tăng cường các đạo luật liên quan như Luật ngăn ngừa xung đột lợi ích của công chức, xúc tiến các đối sách thực tiễn, nhằm đưa Hàn Quốc nhanh chóng khôi phục thứ hạng về chỉ số cảm nhận tham nhũng, tiến vào Top 20 quốc gia dẫn đầu.Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) là một thước đo do Tổ chức minh bạch quốc tế (trụ sở tại Berlin, Đức) đưa ra từ năm 1995, nhằm đánh giá mức độ tham nhũng trong khu vực công và chính trị của nhiều nước mỗi năm. Chỉ số này càng cao thì mức độ minh bạch của quốc gia đó càng lớn.