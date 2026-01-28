Hàn Quốc dự kiến đón gần 200.000 khách du lịch Trung Quốc mỗi ngày trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc ngày 11/2 cho biết lượng khách Trung Quốc đến Hàn Quốc trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của nước này từ ngày 15-23/2 tới được dự báo đạt mức trung bình tối đa 190.000 người mỗi ngày, tăng 44% so với năm ngoái. Nếu tính thêm nhu cầu nhập cảnh sớm trước kỳ nghỉ nhằm tránh đông đúc và giảm chi phí đi lại, quy mô có thể còn tăng cao hơn nữa.Trong bối cảnh đó, Bộ Văn hóa sẽ phối hợp với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) triển khai nhiều sự kiện tiếp thị bao gồm bán các tour du lịch trọn gói trong ngày và cung cấp vé giảm giá cho các phương tiện giao thông nội địa.Bên cạnh đó, một khu trải nghiệm chào mừng du khách với không gian chụp ảnh đặc biệt sẽ được bố trí tại khu phố mua sắm và du lịch nổi tiếng Myeongdong, quận Jung (Seoul). Tại sân bay Jeju cũng sẽ tổ chức nhiều sự kiện chào đón khác nhau dành cho du khách như tặng móc khóa hình ngựa đỏ, theo chủ đề năm Bính Ngọ 2026.Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy để trong năm 2026, du khách Trung Quốc có thể trực tiếp trải nghiệm các nét văn hóa thường ngày của Hàn Quốc như làm đẹp, ẩm thực và nội dung Hàn Quốc.