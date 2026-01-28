Cục Khí tượng Hàn Quốc lập bản đồ phân tích gió và ánh nắng mặt trời áp dụng AI

Photo : YONHAP News

Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc ngày 10/2 cho biết đã bắt đầu vận hành "Nền tảng thông tin khí tượng năng lượng tái tạo", cung cấp thông tin về gió và bức xạ Mặt trời nhằm hỗ trợ trong việc lựa chọn vị trí xây dựng các cơ sở điện gió và điện mặt trời.Cụ thể, trang dữ liệu phân tích gió thuộc nền tảng nói trên mang tên "trường gió tái hiện" cung cấp thông tin tốc độ gió theo từng độ cao của tuabin gió. Còn "Bản đồ tài nguyên bức xạ Mặt trời" chứa thông tin về lượng bức xạ mặt trời trung bình theo mùa và vị trí.Ngoài nguồn dữ liệu quan trắc của Cục Khí tượng và thủy văn, hệ thống còn bổ sung cả dữ liệu gió đo tại các tháp quan trắc tuabin gió và dữ liệu bức xạ mặt trời thu thập từ vệ tinh Cheollian. Cơ quan này cho biết đã áp dụng các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình phân tích dữ liệu, đồng thời tự phát triển công nghệ AI kết hợp dữ liệu quan trắc gió với mô hình dự báo chỉ số. Thông tin phân tích gió sử dụng dữ liệu tích lũy trong một năm gần đây (từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025), còn dữ liệu ánh nắng Mặt trời được tổng hợp trong 5 năm (từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2024).Cục Khí tượng và thủy văn dự kiến từ nửa cuối năm nay sẽ mở rộng cung cấp thêm thông tin dự báo gió và bức xạ mặt trời để hỗ trợ các cơ quan điện lực và khu phát điện trong việc dự báo sản lượng điện. Người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu các thông tin liên quan trên trang chủ của Nền tảng thông tin khí tượng năng lượng tái tạo (energy.kma.go.kr).