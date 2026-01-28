Tòa án cho phép truyền hình trực tiếp tuyên án sơ thẩm cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tội nổi loạn

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 11/2 công bố đã cho phép phát sóng trực tiếp buổi tuyên án sơ thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun và cựu Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Cho Ji-ho về cáo buộc nổi loạn. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào lúc 3 giờ chiều ngày 19/2 tới.Theo đó, toàn bộ quá trình tuyên án sẽ được ghi hình bằng thiết bị riêng của Tòa án và phát sóng qua các kênh truyền hình. Tuy nhiên, phía tòa án cũng giải thích rằng có thể xảy ra tình trạng chậm trễ do các điều kiện kỹ thuật.Trước đó, Tòa án cũng đã từng cho phép truyền hình trực tiếp các buổi tuyên án sơ thẩm như của cựu Thủ tướng Han Duck-soo với cáo buộc thực thi nhiệm vụ quan trọng trong vụ nổi loạn, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol với cáo buộc cản trở thực thi lệnh bắt, cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee với các cáo buộc vi phạm Luật thị trường vốn.Ngoài ra, buổi tuyên án sơ thẩm đối với cựu Bộ trưởng Hành chính và An toàn Lee Sang-min về cáo buộc thực thi nhiệm vụ quan trọng trong vụ nổi loạn, dự kiến diễn ra vào ngày 12/2 tới, cũng sẽ được truyền hình trực tiếp.