Du khách Hàn Quốc bị thương tại địa điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc

Photo : KBS News

Hãng thông tấn Tân Hoa xã của Trung Quốc ngày 11/2 đưa tin vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều ngày 10/2 (giờ địa phương), một xe buýt du lịch chở du khách Hàn Quốc đã xảy ra va chạm với một xe ô tô cỡ nhỏ tại quận Vĩnh Định, thành phố Trương Gia Giới (tỉnh Hồ Nam), một địa điểm du lịch nổi tiếng tại Trung Quốc. Trên xe buýt gặp nạn có tổng cộng 10 người gồm 8 du khách Hàn Quốc cùng một tài xế và một hướng dẫn viên người Trung Quốc.Ban đầu, Tân Hoa xã đưa tin cả 8 du khách đều bị thương nhẹ. Tuy nhiên, sau khi có kết quả kiểm tra y tế tại bệnh viện, hãng tin xác nhận chỉ có hai du khách Hàn Quốc bị thương nhẹ.Chính quyền thành phố Trương Gia Giới cho biết ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng công an, y tế và cơ quan văn hóa du lịch đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành cứu hộ và xử lý các thủ tục liên quan. Những nạn nhân bị thương đã hoàn tất điều trị và hiện được cho là đã trở về nơi lưu trú để nghỉ ngơi.