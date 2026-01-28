Thông tin bên thứ ba cũng bị rò rỉ trong vụ việc Coupang

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 10/2 công bố kết quả điều tra công-tư về vụ rò rỉ thông tin cá nhân của Coupang. Bộ cho biết đã có 33 triệu dữ liệu bao gồm tên và email của khách hàng bị rò rỉ từ cửa sổ "Chỉnh sửa thông tin của tôi" trên app Coupang. Con số này đã gấp hơn 7.000 lần so với khoảng 4.000 trường hợp mà công ty khai báo lúc đầu.Kẻ tấn công đã truy cập 140 triệu dữ liệu trong cửa sổ danh sách địa chỉ giao hàng, bao gồm cả hồ sơ giao hàng mà người dùng Coupang gửi cho gia đình, bạn bè và người quen. Điều này đồng nghĩa với việc thông tin cá nhân của cả bên thứ ba cũng đã bị rò rỉ. Đặc biệt, thiệt hại xảy ra tập trung trong vòng 7 tháng tính từ tháng 4 năm ngoái.Lộ trình rò rỉ thông tin chính cũng được xác định. Theo kết quả điều tra, khi người dùng Coupang nhập ID và mật khẩu, một "thẻ ra vào điện tử" ảo sẽ được cấp. Kẻ xấu đã làm giả thẻ này để đăng nhập dưới danh nghĩa người dùng hợp lệ. Chính phủ đã lệnh cho công ty bảo toàn dữ liệu nhưng do dữ liệu hồ sơ truy cập web trong 5 tháng đã bị xóa, nên đã yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc.Ngoài ra, Chính phủ dự kiến sẽ xử phạt hành chính đối với việc hãng báo cáo muộn sau 24 giờ kể từ khi nhận biết được sự cố xâm nhập.Bộ Khoa học yêu cầu Coupang nộp kế hoạch thực hiện các biện pháp ngăn ngừa tái phát sự cố tương tự trong tháng này và dự kiến sẽ kiểm tra kết quả thực hiện cho đến tháng 7 năm nay. Sau khi kết quả điều tra được công bố, phía công ty đã ra tuyên bố khẳng định lại rằng chưa có bằng chứng nào về thiệt hại thứ cấp phát sinh từ vụ rò rỉ lần này.