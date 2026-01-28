Seoul và NATO nhất trí duy trì hợp tác song phương về vấn đề an ninh toàn cầu

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Nam-joon ngày 10/2 cho biết Tổng thống Lee Jae Myung đã có cuộc điện đàm với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte, trong đó hai bên nhất trí duy trì trao đổi chặt chẽ về chiến tranh Nga-Ukraine cũng như tình hình trên bán đảo Hàn Quốc.Tổng thống Lee và Tổng thư ký Rutte cùng nhận thấy rằng để đối phó hiệu quả với các thách thức an ninh toàn cầu hiện nay, Hàn Quốc và NATO cần duy trì hợp tác song phương liên tục. Ông Lee nhấn mạnh Hàn Quốc là đối tác công nghiệp quốc phòng tối ưu, đã thiết lập quan hệ hợp tác công nghiệp quốc phòng với nhiều nước thành viên NATO. Ngoài ra, Tổng thống Lee cũng đề xuất thúc đẩy thực chất hợp tác song phương thông qua các cơ chế như tham vấn công nghiệp quốc phòng được thành lập năm ngoái.Cơ chế nói trên là cơ chế tham vấn công nghiệp quốc phòng cấp Vụ trưởng, được Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Wi Sung-lac và Tổng thư ký NATO nhất trí thành lập tại Hội nghị thượng đỉnh NATO hôm 26/6 năm ngoái. Mục đích cốt lõi của cơ chế này là tăng cường sự thâm nhập của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc vào thị trường châu Âu và hợp tác công nghiệp quốc phòng thông qua các kênh tư vấn chính thức.Về phần mình, Tổng thư ký Rutte đánh giá cao năng lực công nghiệp quốc phòng của Seoul, khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này. Cũng trong cuộc hội đàm, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục nỗ lực làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực bao gồm công nghiệp quốc phòng, không gian vũ trụ và chia sẻ thông tin.