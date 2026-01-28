Tokyo khẳng định phối hợp với Seoul xác định danh tính hài cốt nạn nhân mỏ Chosei

Photo : YONHAP News

Chính phủ Nhật Bản đưa ra lập trường liên quan đến việc xác định danh tính hài cốt được tìm thấy tại mỏ than Chosei ở thành phố Ube, tỉnh Yamaguchi, cho biết sẽ trao đổi với Chính phủ Hàn Quốc để có biện pháp xử lý phù hợp. Theo báo Asahi Nhật Bản ngày 11/2, Bộ trưởng Y tế, lao động và phúc lợi Ueno Kenichiro trongbuổi họp báo một ngày trước đã phát biểu rằng Tokyo sẽ phối hợp với các bộ ngành hữu quan để xử lý vấn đề này.Mặt khác, Bộ trưởng Nhật Bản cũng gửi lời chia buồn tới gia quyến về việc một thợ lặn người Đài Loan tử vong trong quá trình lặn tìm kiếm hài cốt hôm 7/2.Mỏ than Chosei là mỏ than dưới đáy biển, nơi xảy ra tai nạn ngập nước năm 1942 khiến 183 người thiệt mạng, gồm 136 người Joseon (Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay) và 47 người Nhật Bản. Nhờ nỗ lực của tổ chức dân sự địa phương, trong cuộc khảo sát lặn hồi tháng 8 năm ngoái đã tìm kiếm được 4 phần hài cốt gồm hộp sọ và xương đùi. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trong cuộc hội đàm thượng đỉnh hồi tháng 1 năm nay đã nhất trí hợp tác giám định ADN để xác định danh tính các bộ hài cốt này.Tổ chức dân sự Nhật Bản mang tên "Nhóm người dân khắc ghi vào lịch sử sự cố ngập mỏ Chosei" đã nối lại công tác khảo sát lặn từ ngày 3/2 và đã thu được kết quả vào ngày 6/2. Tuy nhiên, sau khi thợ lặn người Đài Loan tử vong ngày 7/2, hoạt động khảo sát lặn đã bị đình chỉ.