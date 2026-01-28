Số lượng người Nga đến Bắc Triều Tiên năm 2025 ghi nhận mức cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Trang tin NK News của Mỹ chuyên về tin tức Bắc Triều Tiên ngày 9/2 (giờ địa phương) đưa tin Lực lượng biên phòng trực thuộc Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) cho biết số người Nga nhập cảnh vào Bắc Triều Tiên trong năm 2025 được thống kê là 9.985 người. Đây là con số cao nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được công bố vào năm 2010.Số lượng người Nga đến miền Bắc đã tăng mạnh trong những năm gần đây, từ 1.238 người vào năm 2023 (thời điểm các chuyến bay thẳng từ Mátxcơva đến Bình Nhưỡng được nối lại và giao lưu cấp cao Nga-Triều được thúc đẩy) lên 6.469 người năm 2024 và 9.985 người vào năm 2025.Xét theo mục đích chuyến đi, khách du lịch chiếm hơn một nửa tổng số lượng, với 5.075 người trong năm ngoái. Con số này tăng hơn gấp đôi so với năm 2024 (1.957 người), khi miền Bắc bắt đầu cho phép du khách Nga trở lại sau đại dịch COVID-19. Tiếp theo là các chuyến công tác bao gồm phái đoàn ngoại giao và doanh nhân với 1.156 người. Trong khi đó, số người Nga nhập cảnh vào Bắc Triều Tiên vì mục đích lao động chỉ có 5 người, còn sinh viên trao đổi chỉ ghi nhận 3 trường hợp. Lượng người đến thăm thân nhân hoặc vì mục đích cá nhân là 666 người, giảm nhẹ so với năm 2024 (715 người). Còn lại là phi công, tiếp viên hàng không và lao động trong lĩnh vực vận tải, với khoảng 3.080 người.Xét theo phương tiện di chuyển, số công dân Nga đến Bắc Triều Tiên bằng đường hàng không là 6.371 người, đi bằng đường sắt là 3.453 người, trong khi số lượng di chuyển bằng tàu biển chỉ có 161 người.NK News nhận định sự gia tăng mạnh mẽ số lượng công dân Nga đến miền Bắc là do mối quan hệ ngày càng thân thiết giữa hai nước sau khi bùng nổ chiến tranh Nga-Ukraine.Phía Nga hiện không công bố số liệu về việc công dân Bắc Triều Tiên nhập cảnh vào nước này, sau khi dừng cung cấp thống kê kể từ quý I/2025, thời điểm ghi nhận 295 trường hợp. Các chuyên gia cho rằng Mátxcơva có thể đã tiếp nhận quy mô lớn lao động từ Bình Nhưỡng, thậm chí có thể lên tới hàng chục nghìn người, nhằm bù đắp tình trạng thiếu hụt nhân lực do chiến tranh Nga-Ukraine gây ra. Dù Liên hợp quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt cấm công dân miền Bắc tham gia hoạt động kinh tế ở nước ngoài, song Nga bị nghi ngờ đã lách lệnh cấm bằng cách cho phép họ nhập cảnh với danh nghĩa học tập rồi đưa vào làm việc trên thực tế.