KDI nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2026 lên 1,9%

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 11/2 dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong năm 2026 đạt 1,9%, cao hơn mức 1,5% năm 2025 nhờ xuất khẩu chíp bán dẫn khả quan và sự phục hồi của tiêu dùng. Mức dự báo lần này đã được KDI điều chỉnh tăng 0,1% so với mức 1,8% đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái. Con số này cao hơn dự báo của Ngân hàng trung ương (BOK) là 1,8% nhưng thấp hơn mức 2% mà Chính phủ Hàn Quốc đưa ra trước đó.KDI dự báo tiêu dùng tư nhân sẽ tăng khoảng 1,7%, cao hơn mức 1,3% của năm trước nhờ tác động của các đợt cắt giảm lãi suất tích lũy và thu nhập thực tế được cải thiện.Về đầu tư thiết bị, dù các lĩnh vực khác ngoài chíp bán dẫn còn trì trệ, nhưng nhờ các khoản đầu tư liên quan đến chíp bán dẫn tăng mạnh, dự kiến mức tăng trưởng sẽ đạt khoảng 2,4%, cao hơn mức 2% năm ngoái.Tỷ lệ tăng trưởng tiêu dùng tư nhân và đầu tư thiết bị lần lượt được KDI điều chỉnh tăng 0,1% và 0,4% so với dự báo trước đó. Tuy nhiên, dự báo về đầu tư xây dựng đã giảm mạnh từ mức 2,2% (hồi tháng 11 năm ngoái) xuống chỉ còn quanh mức tăng trưởng 0,5%. KDI giải thích mặc dù đơn hàng xây dựng có sự cải thiện, nhưng do tình trạng trì trệ kéo dài của thị trường bất động sản địa phương nên tỷ lệ tăng trưởng sẽ ở mức thấp.Về giá tiêu dùng, KDI cho biết bất chấp giá dầu thế giới giảm, do đà phục hồi tiêu dùng nên dự kiến giá cả sẽ tăng khoảng 2,1%, tương đương năm ngoái. Chỉ số giá tiêu dùng cơ bản (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) dự kiến tăng khoảng 2,3%, cao hơn mức 1,9% của năm trước. KDI chỉ ra chính sách thuế quan của Mỹ là yếu tố rủi ro gây áp lực giảm cho nền kinh tế.KDI nhận định bất ổn thuế quan với các mặt hàng điện tử như chíp bán dẫn và thuế đối ứng của Mỹ đang duy trì ở mức cao. Nếu Washington áp thuế cao với Seoul trong thời gian tới, xuất khẩu của Hàn Quốc sẽ gây áp lực giảm đối với xuất khẩu. Viện nghiên cứu bổ sung thêm nếu kỳ vọng vào AI bị điều chỉnh dẫn đến nhu cầu chíp bán dẫn sụt giảm, đà phục hồi kinh tế của Hàn Quốc cũng có khả năng bị hạn chế.Cuối cùng, báo cáo đề cập rằng nếu tỷ giá hối đoái tiếp tục biến động mạnh, tỷ lệ lạm phát có khả năng sẽ vượt nhẹ mục tiêu ổn định giá cả 2%.