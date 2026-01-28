Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc lấy làm tiếc về vụ drone xâm phạm Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Trong bài phát biểu tại thánh lễ cầu chúc cho hòa giải và thống nhất dân tộc tổ chức tại nhà thờ Myeongdong (Seoul) ngày 10/2, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young đã bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc với phía Bắc Triều Tiên về vụ xâm nhập liều lĩnh của máy bay không người lái (drone) vừa qua. Theo đó, ông Chung là quan chức cấp cao đầu tiên trong Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ lập trường lấy làm tiếc về vụ việc này.Ông Chung đề cập vào tháng 10/2024, dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, quân đội Hàn Quốc đã được huy động để thả drone sang Bắc Triều Tiên tổng cộng 11 lần nhằm kích động miền Bắc tấn công miền Nam.Bộ trưởng Thống nhất nhấn mạnh đây là hành vi liều lĩnh và vô cùng nguy hiểm, suýt nữa đã có thể dẫn đến chiến tranh; đồng thời kêu gọi miền Bắc khôi phục Thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9/2018 và chấm dứt các hành động thù địch trên không để ngăn chặn những sự việc tương tự tái diễn.Trước đó, vào ngày 13/1, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động miền Bắc Kim Yo-jong đã ra tuyên bố yêu cầu Seoul phải thừa nhận hành vi khiêu khích xâm phạm chủ quyền và đưa ra lời xin lỗi. Đáp lại, Bộ trưởng Chung một ngày sau đó cho biết sẽ thực hiện các biện pháp tương ứng ngay khi có kết quả điều tra từ quân đội và cảnh sát, qua đó thực tế đã ám chỉ việc sẽ xin lỗi hoặc bày tỏ lấy làm tiếc đối với Bắc Triều Tiên.Trước câu hỏi của truyền thông về việc liệu ông Chung có thảo luận trước với Phủ Tổng thống liên quan đến lập trường trên hay không, Bộ trưởng cho biết đã thảo luận liên tục với Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) và tuyên bố này là một phần trong quá trình đó.