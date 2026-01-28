Đảng Dân chủ đồng hành dừng thảo luận hợp nhất với đảng Đổi mới Tổ quốc

Photo : YONHAP News

Vấn đề hợp nhất với đảng Đổi mới Tổ quốc, vốn gây ra những mâu thuẫn cực kỳ gay gắt trong nội bộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành suốt hơn 20 ngày qua, đã tạm thời được dàn xếp ổn thỏa.Tại buổi họp báo sau cuộc họp kín của Ủy ban tối cao đảng tối hôm 10/2, Chủ tịch đảng cầm quyền Jung Chung-rae cho biết ban lãnh đạo đảng đã tổ chức họp khẩn và quyết định dừng thảo luận về việc hợp nhất hai đảng. Như vậy, phương hướng thảo luận về việc hợp nhất đã có sự điều chỉnh lớn, 19 ngày kể từ khi Chủ tịch Jung vào ngày 22/1 bất ngờ đề xuất hợp nhất với đảng Đổi mới Tổ quốc trước thềm bầu cử địa phương 3/6 tới.Tuy nhiên, đảng Dân chủ đồng hành khẳng định dù dừng thảo luận nhưng đảng vẫn sẽ tái xúc tiến vấn đề hợp nhất sau khi cuộc bầu cử địa phương kết thúc. Đồng thời, đảng này cũng đề cập đến "liên minh và đoàn kết", qua đó để ngỏ khả năng thúc đẩy liên minh bầu cử với đảng Đổi mới Tổ quốc trong cuộc bầu cử địa phương.Điều này cho thấy Ủy ban tối cao đảng cầm quyền đã chấp thuận ý kiến từ các nghị sĩ đưa ra tại cuộc họp toàn thể nghị sĩ trước đó. Khi đó, ông Jung đã cúi đầu xin lỗi người dân, đảng viên hai đảng Dân chủ đồng hành và Đổi mới Tổ quốc; thừa nhận rằng những mâu thuẫn xoay quanh việc hợp nhất là do sự thiếu sót của bản thân.Trong ngày 11/2, Chủ tịch đảng Đổi mới Tổ quốc Cho Kuk cho biết ông chấp nhận kết luận của đảng Dân chủ đồng hành về việc thảo luận hợp nhất sau bầu cử địa phương. Tuy nhiên, ông Cho cũng yêu cầu đảng Dân chủ đồng hành làm rõ lập trường cụ thể rằng liệu "liên minh và đoàn kết" mà đảng cầm quyền đề xuất có nghĩa là bắt đầu liên minh ngay từ kỳ bầu cử địa phương sắp tới hay không.Theo đó, dư luận đang hướng sự chú ý vào việc liệu hai đảng có liên minh trong cuộc bầu cử tháng 6 hay không, và liệu tiến trình thảo luận hợp nhất đảng có được đẩy nhanh trở lại sau khi cuộc bầu cử kết thúc hay không.