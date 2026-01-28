Photo : YONHAP News

Tờ nhật báo Bưu điện Washington (WP) ngày 9/2 (giờ địa phương) công bố danh sách "Post Next - 50 nhân vật sẽ định hình xã hội Mỹ năm 2026", trong đó nhóm nhạc nữ Katseye được lựa chọn là một trong những gương mặt kế cận trong lĩnh vực nghệ thuật giải trí.Katseye là nhóm nhạc nữ đa quốc tịch gồm 6 thành viên do công ty giải trí Hybe hợp tác với hãng Geffen Records (Mỹ) ra mắt năm 2025 sau khi đào tạo bằng hệ thống K-pop. Các thành viên gồm Daniela (Mỹ), Lara (Mỹ), Manon (Thụy Sĩ), Megan (Mỹ), Sophia (Philippines) và Yoonchae (Hàn Quốc), mang yếu tố đa dạng văn hóa.Tờ nhật báo mô tả nhóm là ca sĩ được đề cử giải Grammy, đang phá vỡ khuôn khổ K-pop để vươn ra quốc tế. WP cũng nhấn mạnh điểm khác biệt của Katseye là việc các thành viên cởi mở chia sẻ đời sống cá nhân bao gồm xu hướng tính dục, cũng như các vấn đề về sức khỏe tinh thần, không giống như hầu hết các ngôi sao K-pop không "công khai chuyện tình cảm".Trước đó, tại lễ trao giải Grammy lần thứ 68 diễn ra hôm 1/2 vừa qua, nhóm tiếp tục thu hút sự chú ý khi được đề cử ở các hạng mục như "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất" và "Trình diễn song ca hoặc trình diễn nhóm nhạc pop xuất sắc nhất".Danh sách "Post Next" quy tụ những nhân vật được kỳ vọng sẽ tạo ra thay đổi trong xã hội Mỹ, trong đó có chính trị gia trẻ tuổi Zohran Mamdani và cháu gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Kai Trump, nổi bật nhờ hoạt động tích cực trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, danh sách còn có nhà nghiên cứu công nghệ năng lượng tổng hợp hạt nhân Tammy Ma.