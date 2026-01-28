Photo : YONHAP News

KBS Art Vision, công ty con của Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), ngày 11/2 cho biết buổi công bố kết quả cuối cùng chương trình "KBS Art Vision K-pop Camp" dành cho thanh thiếu niên người Trung Quốc đã được tổ chức tại KBS Art Hall (Yeouido, Seoul).Chương trình nói trên diễn ra trong 16 ngày bắt đầu từ ngày 28/1, với sự tham gia của 20 thanh thiếu niên Trung Quốc. Tại đây, các em được đào tạo bài bản về hát, vũ đạo và phong cách trình diễn trên sân khấu dưới sự hướng dẫn của các giáo sư đến từ khoa K-pop của Đại học Đông Seoul, sau đó sẽ trình diễn kỹ năng ca hát và vũ đạo được học. Chương trình cũng bao gồm các buổi trải nghiệm thực tế như tham quan buổi tổng duyệt chương trình âm nhạc "Music Bank" của đài KBS.Thành phần Ủy ban giám khảo trong buổi công bố là các chuyên gia trong giới phát thanh truyền hình và giải trí. Các giám khảo sẽ đánh giá kỹ năng của các thí sinh và trao giải thưởng cho thực tập sinh xuất sắc nhất. KBS Art Vision bày tỏ kỳ vọng chương trình sẽ góp phần mở rộng giao lưu văn hóa thanh thiếu niên Hàn-Trung, đồng thời tạo nền tảng đào tạo nhân tài K-pop mang tầm quốc tế.