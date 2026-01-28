Tổng thống Donald Trump đề cập tới xuất khẩu than đá trong thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 11/2 (giờ địa phương) tuyên bố trong vài tháng qua, Mỹ đã đạt được những thỏa thuận thương mại lịch sử với Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và các quốc gia khác, giúp đẩy mạnh vượt bậc sản lượng xuất khẩu than đá.Phát biểu trên được ông Trump đưa ra tại sự kiện thúc đẩy ngành công nghiệp than đá nội địa diễn ra tại Nhà Trắng cùng ngày. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Trump đề cập đến việc xuất khẩu than đá của Mỹ trong khuôn khổ các thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc.Vào ngày 30/7 năm ngoái, sau cuộc gặp với phái đoàn đàm phán thương mại Hàn Quốc, lãnh đạo Nhà Trắng đã thông báo về việc ký kết thỏa thuận thương mại song phương trên mạng xã hội, cho biết Hàn Quốc đồng ý mua lượng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và các sản phẩm năng lượng khác trị giá 100 tỷ USD. Theo đó, phát ngôn lần này của Tổng thống Mỹ có thể hiểu là than đá cũng nằm trong danh mục các sản phẩm năng lượng khác.Trong bài diễn văn, ông Trump cũng khẳng định than đá đóng vai trò quan trọng đối với an ninh quốc gia và là yếu tố thiết yếu cho mọi lĩnh vực từ sản xuất thép, đóng tàu cho đến trí tuệ nhân tạo (AI). Ông nói thêm việc Mỹ có thể giữ cho than đá cực kỳ sạch nhờ công nghệ mới là một điều kỳ diệu, đồng thời nhiều lần nhắc đến than đá với cụm từ "than đá sạch và đẹp" (clean beautiful coal), gọi đây là "nguồn năng lượng đáng tin cậy nhất".Tổng thống Trump chỉ trích việc chính quyền tiền nhiệm của cựu Tổng thống Joe Biden đóng cửa các nhà máy nhiệt điện than là "con đường dẫn đến hủy diệt". Trong khi chính quyền Biden không phê duyệt dự án khai thác than nào suốt 4 năm thì chỉ trong vòng một năm của chính quyền Trump, Mỹ đã phê duyệt hơn 70 mỏ than. Đặc biệt, ông đã ký một sắc lệnh hành pháp chỉ thị Bộ Quốc phòng Mỹ ký kết các thỏa thuận mua bán điện mới với những nhà máy nhiệt điện than.Động thái này của Tổng thống Trump được phân tích là đi ngược lại hoàn toàn với những nỗ lực "giảm thiểu sử dụng nhiên liệu hóa thạch" mà cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Mỹ, đã và đang thực hiện để ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.