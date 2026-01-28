Phát hiện thi thể công dân Hàn Quốc tại bãi biển ở Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Báo Hokkaido của Nhật Bản ngày 11/2 đưa tin cho biết cảnh sát nước này đã xác định thi thể người đàn ông Hàn Quốc được phát hiện bị vùi trong cát tại bãi tắm biển Otaru Dream Beach (phía Đông thành phố Otaru, Hokkaido) hôm 5/2 vừa qua là một công dân Hàn Quốc họ Kim, khoảng 40 tuổi.Phía Cảnh sát Nhật Bản cho rằng nạn nhân đã tử vong khoảng 15-20 ngày trước và không có dấu hiệu chấn thương nào rõ ràng trên cơ thể. Cơ quan chức năng hiện đang tiếp tục điều tra chính xác nguyên nhân tử vong của người đàn ông này.