Quan chức thương mại Hàn-Mỹ tiếp tục họp kín tại Seoul sau một tuần

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc cho biết Trưởng đoàn đàm phán thương mại Yeo Han-koo đã có buổi tham vấn kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút với phái đoàn Mỹ do Phó Đại diện Thương mại (USTR) Rick Switzer dẫn đầu đang có chuyến thăm tới Hàn Quốc. Chỉ một tuần sau cuộc gặp tại Mỹ, hai bên đã chuyển địa điểm sang Hàn Quốc để tiếp tục các cuộc thảo luận kín.Nội dung trọng tâm của chương trình nghị sự là các rào cản phi thuế quan nằm trong tài liệu tóm lược chung kết quả hội đàm thượng đỉnh mà Mỹ và Hàn Quốc đã công bố vào tháng 11 năm ngoái. Các vấn đề tiêu biểu bao gồm nới lỏng hạn chế nhập khẩu ô tô, hợp lý hóa kiểm dịch nông sản và nghĩa vụ không phân biệt đối xử trong lĩnh vực kỹ thuật số. Hai bên đã lập ra tổ chức để thực thi thoả thuận ở lĩnh vực nông sản, không bất đồng ý kiến ở lĩnh vực ô tô.Lĩnh vực đang có sự đối đầu gay gắt nhất vẫn là lĩnh vực kỹ thuật số. Đặc biệt, việc các tập đoàn như Google, Apple yêu cầu Hàn Quốc cho phép xuất bản đồ độ phân giải cao được cho là điểm tranh chấp chính trong cuộc đàm phán. Chính phủ Hàn Quốc vẫn giữ vững lập trường yêu cầu lưu trữ thông tin bản đồ tại các trung tâm dữ liệu trong nước. Được biết, phía Mỹ đã đưa ra các phương án kỹ thuật để loại bỏ các mối đe dọa an ninh ngay cả khi đặt trung tâm dữ liệu ở nước ngoài.Bên cạnh đó, phía Mỹ vẫn bày tỏ lo ngại đối với các quy định như Luật về thúc đẩy sử dụng mạng thông tin truyền thông và bảo hộ thông tin sửa đổi của Hàn Quốc, vốn yêu cầu các nền tảng kỹ thuật số phải chịu trách nhiệm về việc phát tán thông tin sai lệch. Về phần mình, Chính phủ Hàn Quốc đang trong tình thế phải thay đổi nhận thức của Mỹ cho rằng đây là sự phân biệt đối xử với doanh nghiệp nước này.Được biết, vấn đề liên quan đến vụ rò rỉ thông tin của Coupang và phản ứng của Chính phủ Hàn Quốc không được đưa vào chương trình nghị sự chính trong cuộc thảo luận nói trên.