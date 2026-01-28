Seoul và Amsterdam lần đầu tổ chức đối thoại ngoại giao và công nghiệp cấp cao

Photo : KBS News

Hàn Quốc và Hà Lan ngày 11/2 đã tổ chức "Đối thoại cấp cao Hàn-Hà Lan về ngoại giao và công nghiệp 2+2" lần thứ nhất tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ở Seoul.Phía Hàn Quốc có Bộ trưởng Ngoại giao Cho Hyun và Chánh Văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp và thương mại Yeo Han-koo. Phía Hà Lan có Bộ trưởng Ngoại giao David van Weel và Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Aukje de Vries. Cơ chế đối thoại 2+2 lần này được hai bên nhất trí thiết lập vào tháng 12/2023.Tại cuộc họp, quan chức hai nước đã đánh giá những thay đổi trong môi trường địa kinh tế toàn cầu và xu hướng tăng cường chủ nghĩa ưu tiên lợi ích quốc gia, cũng như thảo luận về các biện pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, công nghệ mới nổi, công nghiệp chíp bán dẫn và nguyên liệu thô chủ chốt.Bên cạnh đó, hai bên đã thông qua tuyên bố chung thể hiện quyết tâm tăng cường hợp tác chiến lược bằng việc kết nối chặt chẽ hệ sinh thái chíp bán dẫn, thống nhất tổ chức cuộc họp tiếp theo tại thành phố Den Haag (Hà Lan) hai năm sau.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết cuộc họp lần này có ý nghĩa quan trọng vì hai nước với tư cách là đối tác chiến lược toàn diện đã tiếp cận các vấn đề ngoại giao, kinh tế và công nghiệp theo góc nhìn tổng thể, trong bối cảnh môi trường quốc tế đang có sự thay đổi bao gồm việc tái cơ cấu chuỗi cung ứng toàn cầu và cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt.