Tổng thống Brazil thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc từ ngày 22/2

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 12/2 ra thông cáo báo chí cho biết Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva sẽ thăm cấp nhà Nhà nước Hàn Quốc trong ba ngày hai đêm, bắt đầu từ ngày 22/2.Dự kiến vào sáng ngày 23/2, hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành các lịch trình như hội nghị thượng đỉnh, lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) và tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước. Đây là lần đầu tiên sau 21 năm một Tổng thống Brazil thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc, kể từ sau chuyến thăm của chính ông Lula trong nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2005.Phủ Tổng thống cho biết Brazil là đối tác đầu tư và thương mại lớn nhất của Hàn Quốc tại khu vực Nam Mỹ. Thông qua hội nghị thượng đỉnh lần này, lãnh đạo hai nước có kế hoạch tăng cường hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực như thương mại và đầu tư, khí hậu, năng lượng, vũ trụ, công nghiệp quốc phòng, khoa học công nghệ, nông nghiệp, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân để nâng tầm quan hệ song phương lên một bước mới.Tổng thống hai bên đều là những người đã vượt qua những nghịch cảnh cá nhân, đồng thời có điểm chung là coi trọng sự hòa hợp xã hội và chủ nghĩa thực dụng. Do đó, Phủ Tổng thống Hàn Quốc kỳ vọng rằng triết lý điều hành quốc gia chung giữa hai nhà lãnh đạo sẽ trở thành chất xúc tác quan trọng thắt chặt thêm quan hệ hai nước.