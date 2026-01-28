Thêm ba công ty đầu tư của Coupang tại Mỹ tham gia kiện Chính phủ Hàn Quốc

Photo : KBS News

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Mỹ tham gia vào cuộc chiến pháp lý do các nhà đầu tư của Coupang khởi xướng, nhằm phản đối cách ứng phó của Chính phủ Hàn Quốc đối với vụ rò rỉ thông tin cá nhân quy mô lớn của công ty này.Các công ty đầu tư của Mỹ gồm Abrams Capital, Durable Capital Partners Associates và Foxhaven ngày 11/2 (giờ địa phương) đã ra thông cáo báo chí cho biết sẽ đồng hành cùng hai hãng Greenoaks và Altimeter trong việc khiếu nại pháp lý chống lại Chính phủ Hàn Quốc.Trước đó, Greenoaks và Altimeter, hai công ty nắm giữ cổ phần của Coupang, khẳng định Chính phủ Hàn Quốc đã vi phạm Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ do đối xử phân biệt đối với Coupang, gây ra tổn thất như sụt giảm giá cổ phiếu. Vào tháng trước, hai công ty này đã gửi thông báo ý định khởi kiện Chính phủ Hàn Quốc ra cơ quan trọng tài quốc tế theo cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước tiếp nhận đầu tư (ISDS).Hai hãng này cũng cáo buộc Hàn Quốc lấy cớ rò rỉ thông tin cá nhân để tấn công Coupang ở cấp độ liên ngành; đệ đơn lên Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) yêu cầu điều tra "hành vi bất công và phân biệt đối xử" của Hàn Quốc dựa trên Điều 301 của Luật Thương mại Mỹ.Và lần này, ba công ty nói trên cho biết họ đã chính thức thông báo cho Chính phủ Hàn Quốc về ý định bắt đầu các thủ tục trọng tài theo ISDS. Ba công ty cũng đã gửi thư bày tỏ lập trường ủng hộ chính thức đối với cuộc điều tra mà hai công ty trước đó đã kiến nghị lên USTR.Về phần mình, Chính phủ Hàn Quốc giữ vững lập trường rằng Seoul chỉ đang ứng phó hợp pháp đối với vụ rò rỉ thông tin khách hàng của Coupang và hoàn toàn không có sự phân biệt đối xử với doanh nghiệp Mỹ. Chính phủ cũng nhấn mạnh rằng các động thái bảo vệ Coupang từ giới chính trị Mỹ là kết quả từ hoạt động vận hành hành lang (lobby) của công ty này.Mặt khác, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ đã gửi một bức thư công khai chỉ trích phản ứng của Chính phủ Hàn Quốc tới Quyền Giám đốc điều hành Coupang, ông Harold Rogers, yêu cầu ông trình diện trước Ủy ban Pháp chế và tư pháp Quốc hội Mỹ vào ngày 23/2 tới để đưa ra lời khai liên quan. Tuy nhiên, có thông tin cho biết việc lấy lời khai sẽ được tiến hành dưới hình thức điều trần kín thay vì một phiên điều trần công khai, chỉ công bố câu hỏi của nghị sĩ và câu trả lời của ông Rogers sau đó.