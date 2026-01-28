Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác định hơn 180 người dính líu tới vụ thiết quân luật

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back ngày 12/2 đã công bố kết quả hoạt động của "Nhóm chuyên trách tôn trọng Hiến pháp, đổi mới Chính phủ" và "Nhóm điều tra đặc biệt Bộ Quốc phòng".Bộ Quốc phòng cho biết đã xác định được hơn 180 cá nhân liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến vụ thiết quân luật ngày 3/12/2024, trong đó đã yêu cầu điều tra hoặc đang điều tra 114 người. Ngoài ra, bao gồm cả những người nằm trong danh sách điều tra, Bộ quyết định yêu cầu kỷ luật 48 người và đưa ra biện pháp cảnh cáo, nhắc nhở đối với 75 người.Bộ Quốc phòng đang tiến hành thủ tục kỷ luật với những người thuộc diện bị kỷ luật hoặc những người đã bị truy tố dựa theo kết quả điều tra trước đó. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 35 trường hợp bị kỷ luật nặng, trong đó 29 người đã đệ đơn kháng cáo. Có 8 người đã bị truy tố lên Tòa án khu vực Trung Seoul với các cáo buộc như thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong vụ nổi loạn, lạm dụng chức quyền.Bộ Quốc phòng đã xác định được các tình tiết quan trọng, gồm sau khi Quốc hội đã dỡ bỏ lệnh thiết quân luật, Bộ Tư lệnh thiết quân luật vẫn rà soát thêm các đơn vị có thể huy động bổ sung như "Sư đoàn phản ứng nhanh số 2"; cùng với việc Bộ Tư lệnh tình báo quốc phòng đã thực hiện mô phỏng việc chiếm giữ Ủy ban quản lý bầu cử trung ương; và việc Cơ quan Điều tra hình sự (CIC) thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng, cùng Bộ Tư lệnh phản gián đã bố trí nhóm bắt giữ các nhân vật chủ chốt như chính giới và rà soát cơ sở giam giữ.Trong 6 tháng qua, Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 120 người để tiến hành điều tra với hơn 860 quan chức cấp tướng và cấp tá thuộc 24 đơn vị/cơ quan bị nghi ngờ có dính líu tới vụ thiết quân luật.Nhóm chuyên trách tôn trọng Hiến pháp bị giải thể từ cùng ngày. Những nghi vấn liên quan đến Bộ Tư lệnh phản gián quốc phòng và Bộ Tư lệnh tình báo quốc phòng, những tổ chức can thiệp sâu vào vụ thiết quân luật nhưng chưa được làm sáng tỏ hoàn toàn do đặc thù xử lý thông tin mật sẽ được bàn giao cho Nhóm điều tra chuyên trách về vụ nổi loạn phụ trách tiếp.