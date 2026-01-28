Phe cầm quyền thông qua hai dự luật cải cách tư pháp tại Quốc hội

Photo : YONHAP News

Dưới sự dẫn dắt của các nghị sĩ phe cầm quyền, Ủy ban Pháp chế và tư pháp Quốc hội ngày 11/2 đã mở phiên họp toàn thể thông qua dự thảo sửa đổi Luật Tòa án Hiến pháp có nội dung cho phép người dân có thể khiếu nại lên Tòa án Hiến pháp về phán quyết của Tòa án thường.Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đã phản đối gay gắt, cho rằng dự thảo này không khác gì hình thành một hệ thống xét xử 4 cấp, được lập ra vì một cá nhân cụ thể. Nhiều nghị sĩ của đảng này đã rời khỏi phòng họp ngay trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu.Dự thảo sửa đổi Luật Tòa án Hiến pháp có nội dung chính là đưa các phán quyết của Tòa án, vốn bị loại trừ trước đây, vào đối tượng có thể khiếu nại lên Tòa án Hiến pháp. Theo đó, người dân có thể gửi đơn khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày có phán quyết của Tòa án. Dự luật cũng lập căn cứ pháp lý để có thể đình chỉ hiệu lực của phán quyết đó cho đến khi Tòa án Hiến pháp đưa ra phán quyết cuối cùng. Điều này có nghĩa là ngay cả khi có phán quyết của Tòa án tối cao, cấp xét xử cuối cùng, các bên vẫn có thể tranh tụng thêm một lần nữa tại Tòa án Hiến pháp về tính vi hiến hoặc việc vi phạm các quyền cơ bản.Bên cạnh đó, Ủy ban Pháp chế và tư pháp cũng đã thông qua dự thảo sửa đổi Luật tổ chức Tòa án có nội dung tăng số lượng thẩm phán Tòa án Tối cao từ 14 người hiện tại thêm 12 người, lên tổng cộng 26 người.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành giải thích nếu kết quả xét xử của Tòa án xâm phạm các quyền cơ bản, người dân cần được tạo cơ hội để Tòa án Hiến pháp xem xét lại một lần nữa. Ngược lại, các ủy viên thuộc đảng Sức mạnh quốc dân cho rằng các vụ xét xử liên quan đến Tổng thống Lee Jae Myung chính là lý do thực sự khiến đảng cầm quyền thúc đẩy thông qua đạo luật này một cách cưỡng ép.Đảng đối lập cũng có kế hoạch tiến hành tranh luận không giới hạn (filibuster) nếu dự luật được đưa ra thảo luận. Tuy nhiên, dự kiến điều này cũng khó có thể ngăn cản việc dự luật được thông qua tại phiên họp toàn thể do đảng Dân chủ đồng hành đang chiếm đa số ghế tại Quốc hội.Chánh án Tòa án tối cao Cho Hee-dae ngày 12/2 đưa ra quan điểm rằng đây là vấn đề có thể gây ra thiệt hại rất lớn cho người dân, nên Tòa án tối cao sẽ thảo luận và cố gắng thuyết phục Quốc hội.