Lãnh đạo đảng đối lập không tham dự cuộc gặp với Tổng thống Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

Buổi gặp gỡ và dùng tiệc trưa ngày 12/2 giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và lãnh đạo hai đảng cầm quyền và đối lập đã không thể diễn ra do Chủ tịch đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Jang Dong-hyeok đã thông báo không tham dự chỉ một tiếng trước lịch gặp.Ông Jang công bố quyết định trên sau khi tham dự cuộc họp của Ủy ban tối cao đảng. Tại cuộc họp này, các ủy viên tối cao đã công khai phản đối cuộc gặp.Về lý do không tham dự cuộc gặp, Chủ tịch Jang đưa ra vấn đề tranh cãi liên quan tới việc Tổng thống can thiệp vào công việc nội bộ của đảng cầm quyền trong quá trình thảo luận về việc hợp nhất giữa đảng Dân chủ đồng hành và đảng Đổi mới Tổ quốc, cùng tình hình lập pháp tại Quốc hội đêm ngày 11/2. Lãnh đạo đảng đối lập chỉ trích rằng đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã đơn phương thông qua các dự luật cải cách tư pháp.Trong khi đó, Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Jung Chung-rae chỉ trích thái độ vô lễ của đảng đối lập, khi ông Jang chính là người đề xuất trước cuộc gặp nhưng lại không tham dự.Phủ Tổng thống cũng bày tỏ lấy làm tiếc về việc Chủ tịch Jang thông báo không tham dự chỉ một tiếng trước cuộc gặp. Cố vấn các vấn đề Nhà nước và chính trị Hong Ik-pyo nhấn mạnh cuộc gặp vốn là dịp để hai bên trao đổi về các vấn đề điều hành quốc gia và cùng thảo luận về việc thực hiện một nền chính trị thỏa hiệp, nhưng cơ hội này đã bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Phủ Tổng thống khẳng định sẽ vẫn duy trì quyết tâm đối thoại để cải thiện đời sống người dân, tiếp tục con đường chính trị thỏa hiệp.