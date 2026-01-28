Duy nhất đồng won suy yếu so với đô-la Mỹ trong các đồng tiền chủ chốt

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 12/2 công bố báo cáo "Xu hướng thị trường tài chính quốc tế và ngoại hối sau tháng 1/2026". Báo cáo chỉ ra trong khi đồng tiền của các quốc gia chủ chốt tăng giá so với đồng đô-la Mỹ vào tháng trước, đồng won lại cho thấy xu hướng suy yếu.Cụ thể, tỷ giá won-USD đã tăng lên từ mức 1.439,5 won đổi 1 USD vào tháng trước lên 1.459,1 won tính đến ngày 10/2, giảm 1,4%. Trong cùng hoảng thời gian này, đồng yen Nhật tăng 1,5% so với đồng đô-la, đồng euro tăng 1,3%, bảng Anh và nhân dân tệ Trung Quốc lần lượt tăng 1,2% và 1,1%, rúp Nga tăng 2,2% so với đô-la Mỹ.Các yếu tố khiến đồng won suy yếu được phân tích là do ảnh hưởng từ việc người Hàn tiếp tục mở rộng đầu tư vào cổ phiếu nước ngoài, mặc dù Cơ quan Hưu bổng quốc gia (NPS) đã giảm tỷ trọng mục tiêu đối với cổ phiếu nước ngoài.Tại thị trường trong nước, biến động của tỷ giá won-USD so với ngày hôm trước (dựa trên tỷ lệ biến động) đã mở rộng từ 0,36% trong tháng 12 năm ngoái lên 0,45% vào tháng 1 vừa qua.Về dòng vốn đầu tư chứng khoán của người nước ngoài, đã có 2,39 tỷ USD dòng vốn ròng đổ vào thị trường chứng khoán trong nước tháng 1 vừa qua. Trong đó, trái phiếu ghi nhận mức mua ròng 2,44 tỷ USD, nhưng dòng vốn đổ vào cổ phiếu lại bị rút ròng 50 triệu USD.