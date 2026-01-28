Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc siết chặt kiểm dịch với Ấn Độ và Bangladesh vì virus Nipah

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết từ ngày 12/2, tất cả hành khách nhập cảnh vào Hàn Quốc sau khi đến hoặc quá cảnh tại Ấn Độ và Bangladesh sẽ phải trải qua quy trình kiểm dịch nghiêm ngặt hơn, trong bối cảnh liên tiếp xuất hiện các ca nhiễm virus Nipah tại hai quốc gia này.Theo đó, từ ngày 12/2, người nhập cảnh từ Ấn Độ và Bangladesh bắt buộc phải khai báo tình trạng sức khỏe thông qua tờ khai y tế hoặc mã QR. Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ tăng cường hệ thống giám sát bằng việc gửi tin nhắn hướng dẫn phòng bệnh và những điều cần lưu ý cho người xuất nhập cảnh đến hai nước nói trên, đồng thời cung cấp thông tin về lịch sử du lịch nước ngoài của người dân cho các cơ sở y tế. Hiện mỗi ngày có từ một đến hai chuyến bay thẳng từ Ấn Độ đến Hàn Quốc với trung bình khoảng 250 hành khách nhập cảnh mỗi ngày.Virus Nipah là một bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người, lây truyền chủ yếu qua dơi ăn quả, được xếp vào nhóm mầm bệnh nguy cơ cao. Khi nhiễm bệnh, tỷ lệ tử vong có thể lên tới 70%.KDCA giải thích quyết định này được đưa ra do số ca nhiễm virus Nipah tại Ấn Độ và Bangladesh vẫn tiếp tục gia tăng với tỷ lệ tử vong cao và hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu. Từ tháng 9/2025, cơ quan này đã xếp bệnh nhiễm virus Nipah vào nhóm bệnh truyền nhiễm cấp độ 1 theo quy định của phát luật và đang thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của loại virus này vào Hàn Quốc.Cho đến hiện tại, Hàn Quốc chưa ghi nhận trường hợp nhiễm virus Nipah nào. Tuy nhiên, Cơ quan quản lý dịch bệnh cảnh báo trước tình hình lượng khách du lịch nước ngoài tăng vọt trong dịp Tết, người dân cần nâng cao cảnh giác và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.