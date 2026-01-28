Tỷ lệ hộ gia đình nuôi thú cưng năm 2025 tại Hàn Quốc đạt gần 30%

Photo : YONHAP News

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc ngày 12/2 công bố kết quả khảo sát tình hình nuôi thú cưng năm 2025 và nhận thức của người dân về phúc lợi động vật. Trong đó, tỷ lệ hộ gia đình nuôi thú cưng đạt 29,2%, cho thấy xu hướng tăng từ mức "4 hộ thì có một hộ nuôi thú cưng" trước đây lên gần mức "ba hộ thì có một hộ nuôi thú cưng".Trong số các hộ gia đình nuôi thú cưng, tỷ lệ nuôi chó chiếm cao nhất với 80,5%, tiếp theo là mèo (14,4%) và cá cảnh (4,1%). Chi phí trung bình hàng tháng để nuôi thú cưng vào khoảng 121.000 won (83,8 USD), trong đó tiền thức ăn và đồ ăn vặt chiếm phần lớn với khoảng 40.000 won (27,7 USD), tiếp đến là chi phí khám chữa bệnh gồm tai nạn, chấn thương và bệnh tật là khoảng 37.000 won (25,6 USD).Khảo sát năm nay lần đầu tiên sử dụng số liệu thống kê cấp quốc gia được phê duyệt của Cơ quan Dữ liệu quốc gia Hàn Quốc, thực hiện thông qua phỏng vấn 3.000 hộ gia đình dựa trên mẫu của cuộc điều tra dân số và nhà ở.Mặt khác, trong một khảo sát trực tuyến đối với 5.000 người về nhận thức phúc lợi động vật cho thấy 93,2% người nuôi thú cưng và người không nuôi thú cưng ủng hộ việc trừng phạt nghiêm khắc tội ngược đãi động vật và cần cấm đối tượng vi phạm nuôi thú cưng, phản ánh sự đồng thuận xã hội rất cao.Bên cạnh đó, tỷ lệ người tham gia khảo sát cho biết có hiểu biết về Luật bảo vệ động vật đạt 74,9%, tương đương với năm trước (75,4%). Tuy nhiên, tỷ lệ tuân thủ các quy định đối với người nuôi thú cưng như dắt vật nuôi ra ngoài phải đeo dây xích, gắn thẻ nhận diện và thu gom chất thải thú cưng chỉ đạt 48,8%.