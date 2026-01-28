Campuchia đóng cửa 190 hang ổ tội phạm và trục xuất hơn 11.000 người liên quan

Photo : KBS News

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 11/2 (giờ địa phương) dẫn lời Trưởng ban Ủy ban chống lừa đảo trực tuyến Campuchia Chhay Sinarith cho biết nước này đã đóng cửa khoảng 190 cơ sở thuộc các khu phức hợp tội phạm trong chiến dịch trấn áp quy mô lớn vài tuần qua.Quan chức này cũng nói thêm 173 tội phạm cấp cao của các khu tội phạm đã bị bắt giữ và hơn 11.000 người liên quan đến các đường dây lừa đảo cũng bị trục xuất khỏi Campuchia.Theo các hãng truyền thông địa phương, cơ quan chức năng Campuchia trước đó một ngày đã đột kích sòng bạc Xinli tại thành phố Sihanoukville ở miền Nam nước này, bắt giữ 805 nghi phạm lừa đảo mang nhiều quốc tịch khác nhau gồm Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Philippines, Pakistan và Ấn Độ. Đội điều tra liên ngành đã khám xét các tầng 18 và 19 của sòng bạc và phát hiện hiện trường lừa đảo, thu giữ khoảng 650 máy tính để bàn và hơn 1.000 chiếc điện thoại di động.Ngoài ra, cơ quan về di trú Campuchia cho biết ngày 9/2 vừa qua đã trục xuất 485 nghi phạm lừa đảo là người nước ngoài, trong đó có 477 người Trung Quốc cùng người Bangladesh, Pakistan, Ấn Độ và Nga. Đến tối ngày hôm sau, cơ quan này tiếp tục trục xuất thêm 319 người Trung Quốc.Vào hồi đầu tháng 1, Campuchia đã bắt giữ ông Trần Chí, Chủ tịch tập đoàn Prince (Trung Quốc), người được xác định là kẻ cầm đầu đứng sau các khu tổ hợp tội phạm lừa đảo quy mô lớn tại Campuchia, và đã dẫn độ người này về Trung Quốc. Sau vụ việc, chính quyền Campuchia đã mở rộng chiến dịch truy quét trên toàn quốc, hàng nghìn người làm việc trong các khu lừa đảo đồng loạt bỏ trốn và tìm đến các địa điểm như Đại sứ quán Trung Quốc tại Phnom Penh để xin hỗ trợ về nước.Hàn Quốc cũng đã thành lập Nhóm chuyên trách chung Hàn Quốc-Campuchia với sự hợp tác của cảnh sát hai nước. Nhóm đã bắt giữ 135 người bao gồm cả những tội phạm lừa đảo trực tuyến người Hàn Quốc tính đến tháng 1 năm nay.