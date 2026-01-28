Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn Tass và RIA Novosti của Nga ngày 11/2 (giờ địa phương) đưa tin trong phiên chất vấn Chính phủ tại Hạ viện Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov nước này tuyên bố Nga với tư cách là ủy viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cùng với Trung Quốc, sẽ ngăn chặn Hội đồng bảo an thông qua các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Bắc Triều Tiên.Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lavrov cũng thừa nhận việc đưa ra và thông qua một dự thảo nghị quyết nhằm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng là điều phi thực tế. Ông cũng cho rằng việc thảo luận về phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên trong bối cảnh Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đang tăng cường hợp tác quân sự, bao gồm cả hợp tác hạt nhân Hàn-Mỹ, là không phù hợp.Ngoài ra, quan chức này một lần nữa bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ của binh sĩ Bắc Triều Tiên trong việc giúp Nga đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi khu vực Kursk. Ông đánh giá Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều, được hai bên ký kết vào tháng 6/2024, đang đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cấu trúc an ninh tại khu vực Á-Âu.Nga hiện đang tăng cường quan hệ với Bắc Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng ủng hộ và hỗ trợ "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine của Mátxcơva. Đặc biệt, kể từ khi hai nước ký Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều, trong đó có điều khoản hỗ trợ quân sự lẫn nhau trong các tình huống khẩn cấp, hợp tác song phương đã được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực, nhất là quốc phòng.