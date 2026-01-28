Cựu Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min bị tuyên án sơ thẩm 7 năm tù

Photo : Seoul Central District Court

Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 12/2 đã tuyên án sơ thẩm 7 năm tù giam đối với cựu Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min với tội danh thực thi nhiệm vụ quan trọng trong vụ nổi loạn ngày 3/12/2024. Mức án này nhẹ hơn mức án 15 năm tù mà Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật đã đề nghị trước đó.Hội đồng xét xử nhận định vụ thiết quân luật ngày 3/12 tương ứng với hành vi nổi loạn theo Luật hình sự của Hàn Quốc. Do đó, Tòa án tuyên ông Lee có tội với cáo buộc nhận chỉ thị từ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về việc phong tỏa các cơ quan trọng yếu, cắt điện, nước các cơ quan báo chí, sau đó truyền đạt lại cho Giám đốc Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Heo Seok-gon thực hiện.Tòa án cũng phán quyết bị cáo có tội với cáo buộc đưa ra lời khai sai sự thật tại phiên xét xử luận tội cựu Tổng thống Yoon tại Tòa án Hiến pháp tháng 2 năm ngoái. Ông Lee từng khẳng định mình không chỉ thị cắt điện, nước các cơ quan ngôn luận và cũng không nhận chỉ thị liên quan từ cựu Tổng thống.Tuy nhiên, Hội đồng xét xử tuyên cựu Bộ trưởng Lee vô tội đối với cáo buộc lạm dụng chức quyền cản trở người khác thực thi quyền lợi với hành động truyền đạt chỉ thị từ cựu Tổng thống Yoon cho Giám đốc Heo.Hội đồng xét xử nhấn mạnh hành vi nổi loạn của cựu Tổng thống Yoon, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun và bị cáo Lee trong cương vị là Bộ trưởng Hành chính và an toàn đã làm tổn hại các giá trị cốt lõi của nền dân chủ, do đó việc xử phạt nghiêm khắc là không thể tránh khỏi bất kể mục đích đó có đạt được hay không. Tội trạng của bị cáo không hề nhẹ khi đã tham gia nổi loạn bằng cách chỉ thị Giám đốc Cơ quan Phòng cháy chữa cháy phối hợp cắt điện, nước các hãng báo chí.Trước đó, cựu Thủ tướng Han Duck-soo cũng đã bị tuyên mức án nặng 23 năm tù với cáo buộc tham gia nổi loạn, cao hơn mức đề nghị của Nhóm công tố viên đặc biệt. Buổi tuyên án sơ thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol với cáo buộc chỉ huy cuộc nổi loạn sẽ được truyền hình trực tiếp vào ngày 19/2 tới.