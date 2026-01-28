Bộ Ngoại giao Hàn Quốc lập nhóm đàm phán về tàu ngầm năng lượng hạt nhân

Photo : YONHAP News

Một nguồn tin ngoại giao cho biết Bộ Ngoại giao Hàn Quốc gần đây đã lập ra Nhóm đàm phán tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trực thuộc Vụ Bắc Mỹ.Vụ Bắc Mỹ là nơi phụ trách chung quan hệ Hàn-Mỹ. Việc Bộ Ngoại giao đặt Nhóm đàm phán thuộc Vụ này xuất phát từ nhận thức rằng để đóng và triển khai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ cần đến những nỗ lực ngoại giao toàn diện, không chỉ với Chính phủ Mỹ mà với cả Quốc hội và các viện nghiên cứu chính sách của nước này.Nhóm đàm phán nói trên của Bộ Ngoại giao sẽ tham gia vào Nhóm chuyên trách liên ngành về tàu ngầm năng lượng hạt nhân do Bộ Quốc phòng dẫn đầu; đóng vai trò là kênh tham vấn với Mỹ liên quan đến việc triển khai tàu ngầm hạt nhân. Ngoài ra, Hàn Quốc và Mỹ có khả năng cao sẽ phải ký kết một hiệp định riêng về việc cung ứng nhiên liệu cho tàu ngầm từ phía Mỹ. Nhóm chuyên trách dự kiến cũng sẽ đảm nhiệm các công tác chuẩn bị cấp chuyên viên cho việc này.Bộ Quốc phòng tháng trước cũng đã lập ra Nhóm xúc tiến tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trực thuộc Vụ Chính sách nguồn lực chiến đấu. Như vậy, cả Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng đều thiết lập ra các nhóm chuyên trách riêng, nhưng sẽ phối hợp công việc để tạo ra sức mạnh cộng hưởng thông qua Nhóm chuyên trách liên ngành Chính phủ.Phái đoàn của Mỹ dự kiến sẽ đến thăm Hàn Quốc sớm nhất là vào cuối tháng 2 này để thảo luận tổng thể về hợp tác trong các lĩnh vực an ninh được nêu trong bản tóm lược chung kết quả hội đàm thượng đỉnh song phương, như tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, năng lượng nguyên tử và đóng tàu.