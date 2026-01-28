Thủ tướng Nhật Bản dự kiến có chuyến thăm Hàn Quốc vào tháng 3/2026

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn Jiji (Nhật Bản) ngày 12/2 dẫn lời quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết Seoul và Tokyo đang phối hợp điều chỉnh lịch trình cho chuyến thăm Hàn Quốc, hội đàm với Tổng thống Lee Jae Myung vào tháng 3 tới của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.Theo nội dung, hai bên đang xem xét phương án sắp xếp lịch trình chuyến thăm Hàn Quốc sao cho phù hợp với chuyến thăm Mỹ hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump của lãnh đạo Nhật Bản (dự kiến ngày 19/3). Địa điểm chuyến thăm xứ sở kimchi đang được cân nhắc là thủ đô Seoul hoặc thành phố Andong (tỉnh Bắc Gyeongsang), quê hương của Tổng thống Lee.Trước đó, vào ngày 13/1, lãnh đạo Hàn Quốc đã có cuộc gặp thượng đỉnh tại quê hương của bà Takaichi tại tỉnh Nara. Giới quan sát nhận định nếu Thủ tướng Nhật Bản thăm Hàn Quốc trong khuôn khổ "ngoại giao con thoi", lãnh đạo hai nước nhiều khả năng sẽ nhấn mạnh về phương hướng phát triển ổn định quan hệ Hàn-Nhật vốn đang trên đà cải thiện.Tuy nhiên, do Quốc hội Nhật Bản sẽ nhóm họp vào ngày 18/2 và quá trình thẩm định về ngân sách năm tài khóa 2026 của nước này dự kiến có thể kéo dài đến tháng 3. Vì vậy, Chính phủ hai nước sẽ tiếp tục phối hợp điều chỉnh lịch trình trong thời gian tới.Thủ tướng Takaichi mới đây đã củng cố nền tảng chính trị vững chắc sau chiến thắng áp đảo của đảng cầm quyền Dân chủ tự do trong cuộc bầu cử Hạ viện hôm 8/2 vừa qua. Ngay sau bầu cử, Tổng thống Lee thông qua mạng xã hội đã gửi lời chúc mừng tới chiến thắng của bà Takaichi và bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác dựa trên sự tin cậy và gắn bó song phương. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng sớm có cuộc gặp "ngoại giao con thoi" với lãnh đạo Nhật Bản tại Hàn Quốc.