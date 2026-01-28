Vận động viên trượt ván tuyết Choi Ga-on gặt hái huy chương vàng Olympic đầy kịch tính

Photo : YONHAP News

Trong vòng chung kết nội dung lòng máng (Halfpipe) nữ môn trượt ván tuyết Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026 diễn ra tại Công viên tuyết Livigno, Ý vào ngày 13/2 (giờ Hàn Quốc), tân binh 18 tuổi Choi Ga-on của Hàn Quốc đã giành được tấm huy chương vàng Thế vận hội đầy kịch tính. Đây không chỉ là tấm huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao Hàn Quốc tại kỳ đại hội lần này, mà còn là tấm huy chương vàng Olympic đầu tiên trong lịch sử các môn thể thao trên tuyết của Hàn Quốc.Ở lượt thi thứ nhất, trong quá trình tiếp đất sau cú nhảy thứ hai, ván trượt của Choi Ga-on đã vướng vào mép ống khiến cô bị ngã mạnh và không thể đứng dậy ngay lập tức giữa dốc tuyết. May mắn thay, sau đó vận động viên Choi Ga-on đã có thể tự đứng dậy và đi xuống, nhưng chỉ nhận được mức điểm khiêm tốn là 10 điểm.Ở lượt thi thứ hai, ban đầu bảng điện tử hiện dòng chữ "DNS" (không xuất phát) khiến nhiều người cho rằng cô đã bỏ cuộc, nhưng Choi vẫn nỗ lực xuất trận. Tuy nhiên, cô lại tiếp tục ngã khi cố gắng thực hiện kỹ thuật xoay 900 độ (Switch backside 900). Điểm số vẫn giữ nguyên ở mức 10 điểm và cô tạm xếp thứ 11.Trong lượt thi thứ ba cũng là lượt cuối cùng, buộc phải đặt cược tất cả để cạnh tranh huy chương, Choi Ga-on đã thực hiện hoàn hảo cả 5 cú nhảy, bắt đầu bằng kỹ thuật Switch backside 900. Với bài thi mượt mà, cô nhận được số điểm 90,25 điểm và vươn lên vị trí dẫn đầu ngay lập tức.Bên cạnh đó, huyền thoại trượt ván tuyết người Mỹ gốc Hàn Chloe Kim, người nỗ lực hướng tới kỷ lục ba lần liên tiếp giành huy chương vàng Olympic, đã thể hiện đẳng cấp của một nhà vô địch khi dẫn đầu suốt hai lượt thi đầu với số điểm 88. Tuy nhiên, do bị ngã ở lượt thi thứ ba, cô đã phải dừng bước ở vị trí thứ hai, giành huy chương bạc.Tính đến 9 giờ sáng ngày 13/2, đoàn thể thao Hàn Quốc đang tạm thời đứng thứ 11 toàn đoàn với 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.