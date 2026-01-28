Rim Jong-un giành huy chương đồng Olympic nội dung 1.000m nam trượt băng tốc độ vòng ngắn

Photo : YONHAP News

Ngôi sao mới của làng trượt băng tốc độ vòng ngắn Hàn Quốc Rim Jong-un đã xuất sắc giành được huy chương đồng ở nội dung 1.000m nam tại Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026.Vận động viên Rim đã cán đích ở vị trí thứ ba trong trận chung kết nội dung 1.000m nam diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng Milano Ice Skating (Milano, Ý) vào ngày 13/2 (giờ Hàn Quốc). Đây là tấm huy chương thứ 4 của đoàn thể thao Hàn Quốc, đồng thời là tấm huy chương đầu tiên đến từ bộ môn trượt băng tốc độ vòng ngắn tại kỳ đại hội lần này.Rim Jong-un đã duy trì vị trí cuối cùng trong số 5 vận động viên ở các vòng đầu, rồi bất ngờ tung cú nước rút ngoạn mục ở vòng thi cuối để cán đích thứ ba sau hai đối thủ người Hà Lan và Trung Quốc.Sau khi nếm thất bại không thể lọt vào trận chung kết nội dung tiếp sức hỗn hợp trước đó, đội tuyển trượt băng tốc độ vòng ngắn đã chính thức khởi động cuộc đua tranh tài Thế vận hội bằng tấm huy chương đầu tiên của "em út" 18 tuổi Rim Jong-un.Tính đến 9 giờ sáng ngày 13/2, đoàn thể thao Hàn Quốc đang tạm thời đứng thứ 11 toàn đoàn với 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.