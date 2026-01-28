Bắc Triều Tiên đánh giá cao phản ứng của Hàn Quốc về vụ xâm nhập bằng drone

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/2 đưa tuyên bố một ngày trước của Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong. Trong đó, bà Kim đánh giá việc Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young gần đây bày tỏ lập trường "lấy làm tiếc" về vụ máy bay mini không người lái (drone) xâm phạm miền Bắc là điều may mắn và tương đối hợp với lẽ thường.Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Kim nhấn mạnh Hàn Quốc không nên lấp liếm cuộc khủng hoảng do chính mình gây ra này bằng lập trường lấy làm tiếc, mà phải tìm các biện pháp đảm bảo chắc chắn, phòng ngừa xảy ra vụ việc tương tự. Bà Kim cho biết Bắc Triều Tiên không quan tâm thực thể nào đã thực hiện hành vi xâm phạm, là cá nhân hay tổ chức dân sự, mà chỉ coi đây là hành vi xâm phạm không phạm nghiêm trọng được thực hiện từ phía Hàn Quốc. Quan chức này cảnh báo trong trường hợp miền Nam tiếp tục tái diễn các vụ khiêu khích xâm phạm tương tự thì miền Bắc chắc chắn sẽ thực thi biện pháp đáp trả cứng rắn.Có thể thấy lần này, Bình Nhưỡng đã phản ứng tích cực về lập trường lấy làm tiếc của Bộ trưởng Thống nhất. Do đó, dư luận quan tâm liệu hai miền Nam-Bắc có tăng tốc khôi phục việc thiết lập "Khu vực cấm bay", một nội dung trong Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018, điều mà Chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến hay không.Trước đó, Bộ trưởng Chung ngày 10/2 thông qua một bài phát biểu đã bày tỏ lập trường lấy làm tiếc sâu sắc về vụ xâm phạm liều lĩnh của drone Hàn Quốc. Ông Chung là quan chức cao cấp đầu tiên trong Chính phủ bày tỏ lập trường lấy làm tiếc về vụ xâm phạm nói trên.