Hãng đánh giá tín nhiệm quốc tế Moody's có trụ sở ở New York (Mỹ) ngày 12/2 công bố duy trì xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Hàn Quốc ở mức "Aa2", đánh giá Seoul có triển vọng duy trì ổn định mức này. "Aa2" là mức cao thứ ba trong thang xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Moody's, chỉ sau Aaa và Aa1.Moody’s dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm 2026 đạt 1,8%, nhờ sự bùng nổ của thị trường trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu đã thúc đẩy xuất khẩu chíp bán dẫn, cùng với sự phục hồi của hoạt động đầu tư trang thiết bị. Trong dài hạn, tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc được dự báo sẽ duy trì ổn định ở mức khoảng 2%, tương đương các quốc gia phát triển khác.Hãng đánh giá tín nhiệm trên cũng bổ sung rằng mặc dù lực lượng lao động có xu hướng suy giảm, Hàn Quốc vẫn có thể duy trì mức tăng trưởng này nhờ nâng cao năng suất thông qua nỗ lực ứng dụng AI trong khu vực doanh nghiệp và khu vực công, cải cách thị trường vốn và cấu trúc quản trị, cũng như phát triển cân bằng địa phương.Moody's dự đoán Seoul sẽ tiếp tục củng cố tăng trưởng thông qua chiến lược đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu, không chỉ dựa vào chíp bán dẫn mà còn mở rộng sang các lĩnh vực có năng lực cạnh tranh cao như công nghiệp quốc phòng và đóng tàu. Bên cạnh đó, các cải cách thị trường vốn của Chính phủ Hàn Quốc được đánh giá là yếu tố then chốt trong chiến lược tăng trưởng nhằm thúc đẩy đầu tư thông qua việc cải thiện cấu trúc quản trị doanh nghiệp còn yếu kém của các tập đoàn lớn.Về mặt tài chính, hãng đánh giá nợ quốc gia Hàn Quốc đã tăng lên do các biện pháp hỗ trợ trong đại dịch và chi tiêu tài chính để kích thích tiêu dùng và tăng trưởng; đồng thời cảnh báo tỷ lệ nợ công trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc có thể vượt 60% vào năm 2030, do áp lực từ chi tiêu bắt buộc gia tăng như chi phí cho già hóa dân số và quốc phòng. Tuy vậy, các biện pháp cải cách như nâng cao hiệu quả chi tiêu và mở rộng nguồn thu thuế của Seoul được kỳ vọng có thể đạt mức thành công nhất định.Moody’s cho biết việc giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của Hàn Quốc là kết quả của việc xem xét tổng hợp nhiều yếu tố, bao gồm mức độ đa dạng hóa và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, năng lực quản lý thể chế đối với các thách thức lớn, những vấn đề cơ cấu do già hóa dân số, xu hướng gia tăng nợ công, cũng như các rủi ro địa chính trị. Tuy nhiên, hãng cũng cảnh báo về phạm vi rủi ro địa chính trị gần đây của Hàn Quốc đã mở rộng, bao gồm tình trạng phân cực chính trị trong nước, đàm phán thuế quan Hàn-Mỹ và cạnh tranh công nghệ Mỹ-Trung.Về phần mình, Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cho biết đánh giá của Moody's nói trên, nối tiếp mức đánh giá cao thứ 4 trong thang xếp hạng tín nhiệm của hãng đánh giá Fitch là "AA-" dành cho Hàn Quốc hồi tháng 1 đã cho thấy sự tin tưởng vững chắc của các hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế đối với nền kinh tế nước nhà, qua đó thể hiện nhận thức tích cực từ bên ngoài về mức độ lành mạnh cả trong nước lẫn đối ngoại của nền kinh tế Hàn Quốc.