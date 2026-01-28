Photo : YONHAP News

Trên mạng xã hội ngày 13/2, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiếp tục đăng tải bài viết về lĩnh vực bất động sản với nhan đề "Nên xử lý thế nào với các khoản vay đến hạn của người sở hữu nhiều nhà đất". Ông Lee nhấn mạnh công bằng tài chính là cốt lõi của một xã hội bình thường. Để giải quyết bài toán quốc gia là ổn định giá nhà, không thể trao ưu đãi tài chính cho những đối tượng mua nhiều nhà để đầu tư hoặc đầu cơ thay vì mục đích để ở.Theo Tổng thống, hiện tại, các quy định cho vay đối với người sở hữu nhiều nhà đất đang rất nghiêm ngặt. Chính phủ đã nhiều lần trao cho họ cơ hội trong những năm qua, thậm chí là giảm thuế chuyển nhượng bất động sản, nhưng nhiều người vẫn cố bám trụ mà không chịu thanh lý số nhà ở dư thừa. Ông Lee đặt câu hỏi liệu việc tiếp tục ưu đãi gia hạn các khoản vay đã đến hạn cho họ có công bằng hay không.Dù khó khăn nhưng giống như tất cả các hoạt động hành chính khác, lĩnh vực tài chính cũng phải công bằng và bình đẳng. Không được để những người tuân thủ quy tắc, tôn trọng trật tự xã hội chịu thiệt thòi hơn những kẻ phá vỡ quy tắc để trục lợi bất chính.Bên cạnh đó, Tổng thống cũng nhắn nhủ tới những người có suy nghĩ "cứ cố thủ thì mọi việc sẽ được giải quyết", nhấn mạnh rằng giờ đây Hàn Quốc đang tiến lên một xã hội bình thường, nơi lẽ thường và trật tự được hồi phục.