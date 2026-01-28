Ủy ban Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật về sáp nhập hành chính

Photo : KBS News

Đêm ngày 12/2, Ủy ban Hành chính và an toàn thuộc Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo Luật đặc biệt về sáp nhập hành chính tỉnh Nam Chungcheong-thành phố Daejeon, tỉnh Nam Jeolla-thành phố Gwangju, thành phố Daegu-tỉnh Bắc Gyeongsang.Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân chỉ trích đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã tiến hành thẩm định một cách nóng vội, cưỡng chế thông qua dự thảo Luật đặc biệt. Tuy nhiên, đảng này đã không thể ngăn quá trình thông qua dự luật. Nghị sĩ Suh Bum-soo (đảng Sức mạnh quốc dân) nhấn mạnh việc sáp nhập hành chính là một vấn đề "đại sự quốc gia", vậy nhưng đảng Dân chủ đồng hành lại tiến hành một cách quá vội vàng.Về phần mình, đảng Dân chủ đồng hành đưa ra lập trường rằng việc đẩy nhanh dự luật là nhằm ra mắt các địa phương mới ngay sau cuộc bầu cử địa phương tháng 6 tới. Nghị sĩ Youn Kun-young của đảng này chỉ ra rằng nếu các địa phương mới sau hợp nhất không thể ra mắt ngay sau bầu cử thì sẽ phải chờ thêm 4 năm nữa.Luật đặc biệt nói trên bao gồm nội dung trao vị thế tương đương với thủ đô Seoul cho các "thành phố sáp nhật đặc biệt" mới ra mắt. Theo đó, Thị trưởng của các thành phố mới này sẽ có cấp bậc tương đương Bộ trưởng, còn Phó Thị trưởng tương đương Thứ trưởng. Đồng thời, thành phố đó sẽ được hưởng các đặc quyền về hỗ trợ tài chính quốc gia và quyền tự chủ về giáo dục.Cụ thể, thành phố sáp nhập đặc biệt giữa tỉnh NamJeolla-thành phố Gwangju sẽ được hỗ trợ về ngành công nghiệp đóng tàu, Daegu-Bắc Gyeongsang được quy hoạch cụm năng lượng nguyên tử, Nam Chungcheong-Daejeon được xây dựng cụm quốc phòng và ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư.Bộ trưởng Hành chính và an toàn Yun Ho-jung cho biết sẽ chuẩn bị phương án hỗ trợ về mặt tài chính cho các thành phố đặc biệt được ra mắt sau sáp nhập đầu tháng 7 tới.