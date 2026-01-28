Phát hiện dịch tả lợn châu Phi tại vùng chăn nuôi lớn nhất Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Ủy ban khắc phục sự cố trung ương về dịch tả lợn châu Phi của Hàn Quốc cho biết một trang trại nuôi 2.900 con lợn tại huyện Hongseong (tỉnh Nam Chungcheong) đã khai báo về tình trạng lợn chết hàng loạt tăng cao hơn bình thường. Kết quả xét nghiệm tính đến 0 giờ sáng ngày 13/2 cho thấy một số con lợn nơi đây dương tính với dịch tả lợn châu Phi, qua đó chính thức xác nhận ổ dịch tại trang trại này.Ủy ban đã phong tỏa lối ra vào trang trại, tiến hành điều tra dịch tễ và dự kiến tiêu hủy toàn bộ đàn lợn đang được chăn nuôi tại đây. Lệnh tạm dừng di chuyển trong 48 giờ đối với người và phương tiện liên quan đến các cơ sở chăn nuôi tại 5 địa phương của tỉnh Nam Chungcheong gồm thành phố Seosan, huyện Yesan, huyện Cheongyang, thành phố Boryeong và huyện Hongseong cũng được ban hành.Tỉnh Nam Chungcheong hiện là vùng chăn nuôi lợn lớn nhất Hàn Quốc, chiếm hơn 20% tổng đàn lợn của cả nước, trong đó huyện Hongseong là khu vực trọng điểm với hơn 600.000 con. Ngoài huyện Hongseong, dịch tả lợn cũng đã được xác nhận xuất hiện tại thành phố Jeongeup (tỉnh Bắc Jeolla) và thành phố Gimcheon (tỉnh Bắc Gyeongsang), nâng tổng số ca nhiễm dịch tả lợn châu Phi trên toàn Hàn Quốc từ đầu năm đến nay lên 14 ca.