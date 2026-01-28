Doanh nghiệp thiết bị y tế Hàn Quốc ký hợp đồng 2,7 triệu USD tại triển lãm ở Dubai

Photo : YONHAP News

Viện Phát triển công nghiệp y tế Hàn Quốc (KHIDI) ngày 13/2 công bố tại Triển lãm y tế toàn cầu (WHX) diễn ra tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) trong vòng 4 ngày từ ngày 9/2, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã ký kết hợp đồng xuất khẩu trị giá khoảng 2,7 triệu USD.WHX là triển lãm chăm sóc sức khỏe quy mô lớn nhất thế giới. Tại kỳ triển lãm này, KHIDI đã phối hợp với Công viên công nghệ Incheon và Viện Phát triển công nghiệp Seongnam để vận hành một gian hàng chung của Hàn Quốc, đồng thời ra mắt mô hình tích hợp giữa kỹ thuật lâm sàng, đào tạo và kinh doanh ra thị trường nước ngoài. Các doanh nghiệp thiết bị y tế đổi mới của Hàn Quốc như Dyne Medical, Healcerion, 2L Bio, curaco đã tham gia và giới thiệu sản phẩm tại đây.Viện Phát triển công nghiệp y tế đã hỗ trợ tổ chức các buổi gặp gỡ kinh doanh với hơn 40 quốc gia bao gồm UAE, Ả Rập Xê-út, Đức, Mỹ và thực hiện 520 lượt tư vấn sản phẩm, qua đó đạt được các thành quả như ký kết thỏa thuận cung ứng. Ngoài ra, cơ quan này cũng tổ chức các sự kiện như đào tạo nội soi cột sống hai chiều, chia sẻ bí quyết lâm sàng sử dụng trang thiết bị y tế của Hàn Quốc cho đội ngũ y tế nước sở tại.KHIDI cho biết sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ liên kết giữa lâm sàng, đào tạo và xúc tiến thị trường để các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tiến vào thị trường Trung Đông và các thị trường chiến lược khác.