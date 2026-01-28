Dự báo đối đầu giữa Mỹ và châu Âu tại Hội nghị an ninh Munich

Photo : YONHAP News

Hội nghị an ninh Munich (MSC), diễn đàn an ninh quy mô lớn nhất thế giới, sẽ khai mạc vào ngày 13/2 (giờ địa phương) tại thành phố Munich (Đức).Hội nghị lần này sẽ kéo dài trong ba ngày, thảo luận về các chủ đề gồm phòng thủ an ninh châu Âu, tương lai của liên minh xuyên Đại Tây Dương, củng cố chủ nghĩa đa phương, tầm nhìn về trật tự thế giới, các xung đột khu vực; và tác động của phát triển công nghệ đối với an ninh.Hội nghị lần thứ 62 năm nay có sự tham dự của quan chức an ninh đến từ hơn 120 nước, trong đó có nguyên thủ của khoảng hơn 60 nước. Dự kiến lãnh đạo của 15 trong số 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ phát biểu, bao gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đại diện cho tư tưởng "Châu Âu tự cường", và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, người đang có mâu thuẫn với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Greenland. Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ đại diễn Mỹ tham dự, trong khi Trung Quốc cử Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị.Hội nghị an ninh Munich là một cơ chế thảo luận hợp tác an ninh giữa Mỹ và châu Âu, là các đồng minh truyền thống trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Kể từ khi cuộc chiến Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022, nơi đây đã trở thành diễn đàn chỉ trích Nga gay gắt. Năm nay, dự kiến sẽ xảy ra một cuộc đối đầu căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu về quan hệ xuyên Đại Tây Dương mới mà Tổng thống Trump đang thúc đẩy.Tại hội nghị vào năm ngoái diễn ra ngay sau khi ông Trump nhậm chức, Phó Tổng thống Mỹ James David Vance đã yêu cầu châu Âu tuân theo hệ thống của Chính phủ Trump.Năm nay, châu Âu đã chủ động tung đòn trước. Trong báo cáo thường niên mang tên "Trật tự quốc tế đang bị tàn phá" công bố trước thềm hội nghị, châu Âu chỉ trích rằng trật tự quốc tế sau năm 1945 do Mỹ dẫn dắt đang bị phá vỡ, khẳng định nhân vật quyền lực nhất đang vung rìu vào các quy tắc và thể chế hiện hành chính là Tổng thống Trump.