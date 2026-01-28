Đại sứ Nam Phi đề nghị BTS đưa quốc gia này vào khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới

Photo : YONHAP News

Đại sứ Cộng hòa Nam Phi tại Hàn Quốc Sindiswa Ntombolimo Mququ trong một buổi phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc ngày 11/2 đã bày tỏ đề nghị nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đưa Nam Phi vào danh sách các điểm đến trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới sắp tới.Bà Mququ gọi việc đưa BTS đến biểu diễn tại Nam Phi là "nhiệm vụ lớn" của mình trên cương vị đại sứ. Bà cũng bày tỏ hy vọng sẽ được trực tiếp theo dõi buổi biểu diễn của BTS tại quảng trường Gwanghwamun (Quang Hóa Môn) ở Seoul vào ngày 21/3, nơi các nhà ngoại giao được mời tham dự.BTS sẽ phát hành album mới mang tên "ARIRANG" vào ngày 20/3 và tổ chức buổi biểu diễn trực tiếp kỷ niệm màn quay trở lại vào ngày 21/3 tại quảng trường Gwanghwamun. Sau đó, nhóm sẽ khởi động chuyến lưu diễn thế giới vào ngày 9/4 tại Sân vận động Goyang (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc), đi qua 34 thành phố trên thế giới gồm Bắc Mỹ, châu Âu, Nam Mỹ và châu Á. Tuy nhiên, hiện tại lịch trình chuyến lưu diễn vẫn chưa có bất kỳ quốc gia châu Phi nào.Quan chức này cho biết Hàn Quốc và Nam Phi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992 và sẽ đánh dấu 35 năm thiết lập quan hệ song phương vào năm tới. Nam Phi hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc tại châu Phi, trong khi Seoul đứng thứ 4 trong số các đối tác thương mại châu Á của nước này. Bà Mququ cũng mời các doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự Hội nghị đầu tư châu Phi diễn ra tại Nam Phi vào ngày 31/3 tới.Đại sứ nhấn mạnh Nam Phi không chỉ muốn xuất khẩu khoáng sản trọng tâm mà còn mong muốn hợp tác chế biến những khoáng sản này tại Nam Phi để phát triển công nghiệp và tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp Hàn Quốc. Nam Phi hiện đứng đầu thế giới về sản lượng khoáng sản chủ chốt như bạch kim, mangan và crom, được xem là một trong những quốc gia giàu tài nguyên nhất châu Phi.