Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Bắc Kinh trưng ảnh lãnh đạo Kim Jong-un và con gái ở vị trí trung tâm

Photo : YONHAP News

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 13/2 đưa tin Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại quận Triều Dương (Bắc Kinh) đã thay loạt ảnh mới, trong đó có ảnh Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un và con gái Kim Ju-ae xuất hiện cùng nhau tại bảng thông báo ở trung tâm Đại sứ quán.Theo đó, có tổng cộng 25 bức ảnh được treo gồm một ảnh chính ở trung tâm và mỗi 12 ảnh ở hai bên. Bức ảnh chính chụp ông Kim Jong-un đứng cạnh con gái Kim Ju-ae, hai cha con cùng nhau chào người dân miền Bắc trong buổi biểu diễn mừng năm mới 2025 tổ chức ở Sân vận động 1/5 tại Bình Nhưỡng. Phần chú thích bằng tiếng Trung bên dưới ghi rằng Chủ tịch Kim đang gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn dân, song không nêu tên con gái Kim Ju-ae.Thông thường, bảng thông báo ở trung tâm Đại sứ quán chỉ để ảnh của riêng lãnh đạo Bắc Triều Tiên hay cả lãnh đạo hai bên Trung-Triều trong những sự kiện nổi bật nhằm nhấn mạnh tình hữu nghị giữa hai nước. Đây là lần đầu tiên hình ảnh hai cha con ông Kim được để ở vị trí này.Bên cạnh đó, trong số 24 bức ảnh còn lại được treo ở hai bên cũng có nhiều hình ảnh hai cha con cùng tham dự các sự kiện công khai như lễ khánh thành Khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma, một tổ hợp nghỉ dưỡng nằm ở tỉnh Kangwon của Bắc Triều Tiên hồi tháng 6/2025, hay chuyến thăm khu du lịch Samjiyon (tỉnh Ryanggang), gần núi Baekdu (Bạch Đầu) vào tháng 12 cùng năm. Cách sắp xếp lặp lại các khoảnh khắc xuất hiện song hành được hiểu là nhằm làm nổi bật hình ảnh "đồng hành" của hai cha con Chủ tịch Kim.Trước đó một ngày, Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) Hàn Quốc cũng báo cáo trước Quốc hội rằng con gái Chủ tịch Kim đã ở giai đoạn gần như được chỉ định làm người kế nhiệm tiếp theo. Việc bức ảnh chụp cùng nhau của hai cha con ông Kim chiếm vị trí trung tâm bảng thông báo ở Đại sứ quán được đánh giá là mang thông điệp chính trị rõ rệt về người kế thừa. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng vẫn chưa công bố bất kỳ chức danh hay địa vị chính thức nào của Kim Ju-ae.Một nhà nghiên cứu đến từ Viện Thống nhất quốc gia Hàn Quốc đưa ra nhận định rằng bảng thông báo của Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Trung Quốc mang tính tuyên truyền đối ngoại cao và việc liên tục làm nổi bật hình ảnh con gái Kim Ju-ae bên cạnh lãnh đạo miền Bắc có thể là nhằm từng bước khắc sâu khả năng kế thừa quyền lực thế hệ thứ 4 của dòng dõi họ Kim.