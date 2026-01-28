Hàn Quốc mở sự kiện quảng bá di sản quốc gia tại Mỹ

Photo : YONHAP News

Cơ quan xúc tiến Di sản quốc gia của Cục Di sản quốc gia Hàn Quốc ngày 11/2 (giờ địa phương) cho biết đơn vị này đã phối hợp với Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại New York (Mỹ) tổ chức lễ khai mạc sự kiện quảng bá chiến dịch tham quan di sản quốc gia mang tên "Korea on Stage in New York" tại trụ sở trung tâm ở quận Manhattan.Chương trình với chủ đề "Lời cầu nguyện của ánh sáng: Những di sản rực rỡ của Hàn Quốc" được triển khai nhằm giới thiệu giá trị độc đáo của di sản quốc gia ra thế giới, thông qua việc trình chiếu video quảng bá và các buổi biểu diễn đặc biệt tại quảng trường Thời đại (Times Square), cùng nhiều hoạt động như nghệ thuật truyền thông, biểu diễn nghệ thuật truyền thống và trải nghiệm ẩm thực tại chùa.Ngày 9/2 vừa qua, các đoạn video quảng cáo trên màn hình điện tử cỡ lớn tại quảng trường Thời đại đã giới thiệu những di sản tiêu biểu của Hàn Quốc, cũng như nghề thủ công truyền thống và múa cung đình, những yếu tố tạo nên bản sắc nguyên bản của văn hóa Hàn Quốc (K-culture), bằng hình ảnh sinh động và giàu tính nghệ thuật. Trong ngày 11/2, nhóm múa truyền thống Hàn Quốc Choomnoori cùng các thành viên của đoàn nghệ thuật thuộc Cơ quan xúc tiến Di sản quốc gia đã trình diễn múa quạt Buchaechum và tiết mục biểu diễn trống nhỏ Sogo. Sang đến ngày 12/2, nhiều chương trình biểu diễn và hoạt động trải nghiệm tiếp tục được tổ chức như lớp học ẩm thực chùa và các tiết mục nghệ thuật truyền thống đã thu hút hơn 1.700 lượt đăng ký ngay khi mở đăng ký trước.Phát biểu tại lễ khai mạc, Cục trưởng Cục Di sản quốc gia Huh Min cho biết việc giới thiệu di sản quốc gia của Hàn Quốc tại New York, trung tâm văn hóa của thế giới, mang ý nghĩa hết sức đặc biệt. Ông nhấn mạnh sự kiện lần này sẽ góp phần lan tỏa nhận thức rằng sức hút của K-Culture bắt nguồn từ chiều sâu lịch sử và vẻ đẹp được hun đúc qua hàng nghìn năm của di sản Hàn Quốc.