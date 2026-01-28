Khối ngoại bán ròng cổ phiếu Hàn Quốc trong tháng 1/2026

Photo : YONHAP News

Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) ngày 13/2 (giờ địa phương) công bố báo cáo "Xu hướng đầu tư chứng khoán của người nước ngoài tháng 1/2026". Trong tháng trước, khối ngoại đã bán ròng tổng cộng 98 tỷ won (67,9 triệu USD), trong đó bán 459 tỷ won (318,1 triệu USD trên thị trường KOSDAQ và mua ròng 361 tỷ won (250,2 triệu USD) trên thị trường chứng khoán có giá.Xét theo khu vực, các nhà đầu tư từ châu Âu mua ròng 6.300 tỷ won (4,36 tỷ USD), châu Á mua ròng 1.400 tỷ won (970 triệu USD). Trong khi đó, khu vực châu Mỹ bán ròng 8.100 tỷ won (khoảng 5,61 tỷ USD), riêng tại Mỹ là 7.800 tỷ won (khoảng 5,4 tỷ USD).Tính đến cuối tháng 1, quy mô nắm giữ cổ phiếu niêm yết trong nước của người nước ngoài đạt 1.701.400 tỷ won (khoảng 1.179,15 tỷ USD), chiếm khoảng 32% tổng vốn hóa thị trường.Với trái phiếu, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 7.071 tỷ won (khoảng 4,9 tỷ USD) trái phiếu niêm yết và được thanh toán đáo hạn 3.514,2 tỷ won (2,43 tỷ USD), tổng cộng giá trị đầu tư ròng đạt 3.557 tỷ won (khoảng 2,46 tỷ USD). Khối ngoại còn đầu tư ròng 6.000 tỷ won (khoảng 4,15 tỷ USD) vào trái phiếu Chính phủ và thu hồi 2.100 tỷ won (khoảng 1,45 tỷ USD) từ trái phiếu ổn định tiền tệ.Như vậy, giới đầu tư nước ngoài đã duy trì đà đầu tư ròng ba tháng liên tiếp vào thị trường chứng khoán Hàn Quốc. Tính đến cuối tháng 1, tổng giá trị trái phiếu niêm yết do người nước ngoài nắm giữ là 330.500 tỷ won (khoảng 229,05 tỷ USD), chiếm 11,9% tổng giá trị trái phiếu niêm yết trên sàn.