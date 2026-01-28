Photo : YONHAP News

Văn phòng xuất nhập cảnh chi nhánh Sejongno thuộc Cục xuất nhập cảnh Seoul (Hàn Quốc) ngày 13/2 cho biết sẽ triển khai hướng dẫn các lưu ý về quản lý cư trú đối với du học sinh và các trường đại học trong bối cảnh kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và thời điểm khai giảng học kỳ mới đang đến gần.Văn phòng trên phụ trách 9 quận phía Bắc Seoul với khoảng 100.000 người nước ngoài sinh sống, trong đó du học sinh chiếm 44.000 người, tương đương 42%. Vì vậy, vào đầu mỗi học kỳ thường xảy ra tình trạng quá tải các thủ tục dân sự liên quan như đăng ký người nước ngoài, gia hạn thời gian cư trú và thay đổi tư cách lưu trú.Trước tình hình này, Văn phòng xuất nhập cảnh chi nhánh Sejongno cho biết sẽ đẩy mạnh hướng dẫn hình thức nộp hồ sơ theo nhóm thông qua các trường đại học, cũng như việc sử dụng chế độ dịch vụ hành chính điện tử nhằm giảm áp lực cho việc đặt lịch đến trực tiếp. Đặc biệt, cơ quan này khuyến cáo các du học sinh có kế hoạch xuất cảnh trong dịp Tếtnguyên đán hoặc kỳ nghỉ cần kiểm tra kỹ ngày xuất nhập cảnh và thời hạn cư trú. Trường hợp hết thời hạn cư trú trước ngày xuất cảnh hoặc nhập cảnh trở lại, du học sinh bắt buộc phải xin gia hạn cư trú trước khi rời Hàn Quốc. Ngay cả khi không thể nộp hồ sơ qua việc đặt lịch hẹn hoặc hệ thống trực tuyến, du học sinh vẫn phải đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trước ngày hết hạn để đăng ký làm thủ tục gia hạn.Ngoài ra, những du học sinh đang lưu trú với tư cách visa du học tiếng Hàn (D-4) nhưng đã trúng tuyển và nhập học đại học phải chuyển sang visa du học (D-2) trước khi khai giảng, kể cả thời hạn cư trú hiện tại vẫn còn. Cơ quan này cũng nhấn mạnh du học sinh phải khai báo khi có thay đổi như rời ký túc xá, chuyển nơi ở hoặc chuyển trường trong vòng 15 ngày và mọi hoạt động ngoài phạm vi tư cách lưu trú như làm thêm đều phải xin phép trước.Văn phòng trên cho biết sẽ tăng cường phối hợp với các trường đại học trong khu vực để mở rộng công tác hướng dẫn và hỗ trợ, giúp du học sinh hiểu rõ và tuân thủ Luật quản lý xuất nhập cảnh, qua đó yên tâm tập trung vào việc học tập.