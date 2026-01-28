Người Hàn ít quan tâm tới Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026 hơn Olympic Bắc Kinh

Photo : YONHAP News

Một kết quả khảo sát công bố ngày 13/2 cho thấy mức độ quan tâm của người dân Hàn Quốc đối với Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026 (Ý), sự kiện vừa khai mạc ngày 7/2 vừa qua, thấp hơn so với Olympic mùa đông PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc nhưng lại cao hơn Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022.Viện Gallup cùng ngày công bố kết quả khảo sát đối với 1.003 người trưởng thành trên toàn quốc tiến hành từ ngày 10-12/2. Trong đó, có 44% người trả lời "có quan tâm" đến kỳ Olympic mùa đông ở Ý. Ngược lại, 52% trả lời "không quan tâm" và 4% không đưa ra ý kiến.Viện Gallup nhận định do mới là những ngày thi đấu đầu tiên nên mức độ quan tâm của người Hàn tới kỳ Olympic tại Ý vẫn còn ở mức khá thấp so với hai kỳ Thế vận hội trước đó. Trong khi đó, mức độ quan tâm ngay trước thềm Olympic mùa đông PyeongChang 2018 tổ chức tại Hàn Quốc lên tới 71%. Viện giải thích kể từ sau năm 1992, xét theo tiêu chuẩn quan tâm trước khai mạc, chỉ có Thế vận hội mùa hè Tokyo 2021 và Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 (diễn ra không khán giả do trong thời gian đại dịch COVID-19) là có tỷ lệ quan tâm thấp hơn kỳ Thế vận hội năm nay, cùng đạt 32%.Xét theo giới tính, nam giới có mức độ quan tâm 40%, trong đó nữ giới là 49%. Theo độ tuổi, nhóm ngoài 60 tuổi có tỷ lệ quan tâm cao nhất (61%), trong khi nhóm trẻ từ 18-29 tuổi có tỷ lệ thấp nhất (30%).Khi được hỏi về hai môn thể thao quan tâm nhất (trả lời tự do), môn trượt băng tốc độ vòng ngắn dẫn đầu (30%), sau đó là trượt băng nghệ thuật (25%), trượt băng tốc độ (17%), bi đá trên băng (11%) và trượt ván tuyết (9%).Kết quả cuộc khảo sát trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được thực hiện theo hình thức phỏng vấn ngẫu nhiên qua điện thoại.