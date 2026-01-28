Giá phòng tại Busan tăng 2,4 lần trước thời điểm biểu diễn của BTS trong tháng 6 tới

Photo : YONHAP News

Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc (KCA) ngày 13/2 công bố kết quả khảo sát đối với 135 cơ sở lưu trú tại khu vực thành phố Busan, nơi sẽ diễn ra buổi biểu diễn của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) vào tháng 6 tới.Giá phòng trung bình cho một đêm vào cuối tuần diễn ra buổi biểu diễn của BTS (13-14/6) là khoảng 434.000 won (300 USD), gấp 2,4 lần so với các tuần trước và sau sự kiện.Xét theo loại hình, giá nhà nghỉ (motel) tăng mạnh nhất với mức giá cao gấp 3,3 lần ngày thường, trong khi khách sạn tăng gấp 2,9 lần. Khoảng 10% tổng số cơ sở được khảo sát đang thu mức phí cao hơn gấp 5 lần, thậm chí có nơi ghi nhận mức tăng kỷ lục lên đến 6,5 lần. Đặc biệt, giá phòng tăng mạnh tại các khu vực gần địa điểm biểu diễn hoặc các nút giao thông trọng điểm như ga Busan, gấp hơn 3 lần.Chính phủ Hàn Quốc đang vận hành Nhóm chuyên trách liên ngành nhằm ngăn chặn nạn vé chợ đen, chặt chém giá vé biểu diễn; đồng thời dự kiến công bố kế hoạch tổng thể nhằm nâng cao tính minh bạch về giá vé, phương án răn đe các hành vi gây tổn hại tới niềm tin của người tiêu dùng ngay trong quý I năm nay.